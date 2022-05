Gemeentefractie BBB Midden-Groningen valt uiteen: 5 van de 6 raadsleden splitst af

Bonje binnen BBB. Een gemeentelijke fractie in Midden Groningen valt uit elkaar nu vijf raadsleden zich afsplitsen van de oprichter. De gemeentefractie Boer Burger Beweging-Leefbaar Midden Groningen (BBB-LMG) haalde tijdens de verkiezingen 6 zetels en werd daarmee de tweede partij. Door de afsplitsing blijft oprichter Nette Kruzenga als enige in de raad voor de partij over.



De afsplitsende leden geven tegenover RTV Noord aan 'onoverkomelijke verschillen van mening' te hebben. Deze meningsverschillen zijn dan vooral tussen de oprichter en de vertrekkende leden. Deze gaan namelijk met zijn vijven door onder de naam Boer & Burger Partij Midden-Groningen.



In de praktijk is Nette Kruzenga hiermee dus uit haar eigen fractie gemieterd. Alleen omdat zij de fractie heeft opgericht besloten de boze oud-BoerBurgerBeweging-leden, in plaats van Kruzenga op straat te trappen, dan maar zelf onder een andere naam zonder haar verder te gaan.



Fractieleden Kor Hoving, Marian van Dijken, Marieke Bos, Sharon Brinkkemper en Gertjan Bruins gaan nu met de B&BPMG verder. De leden staan volgens RTV Noord wel nog achter het verkiezingsprogramma dat ze tenslotte zelf hebben opgetikt. Kruzenga gaat door onder BBB-LMG. Voor de verkiezing werd zij met haar Leefbaar Midden-Groningen een bondgenoot van de landelijke BoerBurgerBeweging.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: