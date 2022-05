Twee jongens met speelgoedzwaard zorgen voor paniek op station Weesp

Twee jongens met een groot speelgoedzwaard hebben dinsdagmiddag even voor paniek gezorgd op station Weesp. Voorbijgangers zagen de jongens met het 'wapen' en belden de politie, die meteen alle registers open trok.



Vanwege de 'dreigende situatie' werd het treinverkeer rond station Weesp stilgezet. Er was een flinke politiemacht op de been en de politiehelikopter cirkelde langere tijd boven het station.



Voor reizigers - vooral in een trein die op het station zelf stil stond - betekende dat even angstige momenten, omdat lang onduidelijk was wat er precies aan de hand was. Op het station zelf werden reizigers weggestuurd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: