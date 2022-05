41 procent van de mensen eet elke week patat

Gezond of niet, Nederlanders eten heel veel friet. Ruim vier op de tien mensen doet dat minstens één keer per week. En dan het liefst van de snackbar, met mayonaise. Dat blijkt uit een snack-enquête van het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest.



41 procent van de 2649 deelnemers aan de peiling op Quest.nl geeft aan minimaal één keer per week patat te eten. 39 procent van de mensen eet de gefrituurde aardappelreepjes weliswaar niet wekelijks, maar toch minstens maandelijks. Slechts 7 procent eet nooit patat, de rest van de mensen minder dan één keer per maand.



Als we friet eten, doen we dat het liefst met saus. 31 procent van de respondenten gaat voor patat met mayonaise. Op twee staat een ‘frietje speciaal’ met 17 procent. Wat dat ‘speciaal’ precies inhoudt, is overigens niet voor iedereen hetzelfde: 83 procent van de liefhebbers vindt dat er curry bij hoort (naast uitjes en mayonaise), 17 procent wil ketchup.



Onze frieten halen we bij voorkeur bij de snackbar: 46 procent eet meestal friet van de cafetaria. Opvallend: als mensen thuis patat bakken, doen ze dat inmiddels vaker in een airfryer (23 procent van alle respondenten) dan in een ouderwetse frituurpan (20 procent). De rest eet ovenfriet of maakt zelf thuis geen patat.



Hoe gezond al dat snackbarvoedsel is? Daar zitten de meeste mensen vermoedelijk niet zo over in: maar liefst 60 procent van de enquête-deelnemers noemt ‘lekker eten’ belangrijker dan ‘gezond eten’.

Elke donderdag, van voorgebakken verse Vlaamse frieten.

Maar met weinig zout, geen frietsaus of iets dergelijks en met cherrytomaatjes, komkommer en paprika.

Bovendien is zo'n zak van 700 gram niet héél veel voor twee personen en ik verdeel die nog eens oneerlijk, hij een beetje meer dan ik.

friet, patat, patat friet. Kies 1 van de 2 maar ga het niet steeds omwisselen.

Het Belgische volkslied. Friet met mayonaise. In België eten ze meer friet. Men zegt wel dat de Belgen afstammen van Pa Tat en Ma Yonaise.

@Mamsie :

O jeetje, daar hoor ik dus ook bij! QuoteO jeetje, daar hoor ik dus ook bij! Ik ook. Normaal op zaterdag, want dan zijn het daluren voor het elektriek.

Ik bak mijn eigen patat, vele malen lekkerder, in ossenwit en ik eet het met volle mayo, of samen met @Mikeph : Iedereen moet zich kunnen vinden in de tekst.Ik bak mijn eigen patat, vele malen lekkerder, in ossenwit en ik eet het met volle mayo, of samen met petjel saus heerlijk zo af en toe.

S Sinds we in Duitsland wonen eten wij veel minder patat. Er is maar 1 cafetaria in de buurt (in de Lutte) en die is echt uitzonderlijk slecht.



Duitsers halen liever Pizza of Döner en daar houd ik niet echt van. De patat daar is niet te kanen dus laat maar.



Als ik patat eet is het bij het uit eten gaan of heel enkels zelfgemaakte patat uit de oven.

Met mayonaise én een snack. Soms met zelf gemaakt stoofvlees, dan is de friet extra lekker! Eén keer per week, op donderdag, eten mijn Lief en ik Friet, geen patat want we zijn daar te Zuidelijk voor...Met mayonaise én een snack. Soms met zelf gemaakt stoofvlees, dan is de friet extra lekker!

Gelukkig hoor ik daar niet bij, ik zit twee keer per week bij de backsnar...

