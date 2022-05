Lid van schoolcommissie promoot onthouding, post per ongeluk porno

In de Amerikaanse staat Ohio is een commissielid van een school geschorst. De vrouw was druk bezig met het promoten van seksuele onthouding, maar gooide per ongeluk een link naar een pornowebsite op Facebook. Dat viel niet bepaald goed bij betrokkenen.



De ietwat conservatieve vrouw is lid van de schoolcommissie. Ze is nogal vocaal over seksuele voorlichting. Volgens haar zijn er scholen die voorlichting geven over zaken als masturberen en seksspeeltjes. Wat de vrouw betreft, moeten scholen alleen maar onthouding aanmoedigen.



Om haar campagne wat extra zwaarte te geven, post ze regelmatig linkjes naar sites waar voorlichting wordt gegeven waar ze het niet mee eens is. Door een typfoutje, kwamen klikkers op een link vorige week alleen op een pornowebsite terecht. Niet bepaald een voorbeeld van complete onthouding.



Volgens de vrouw ging het ├ęcht om een typfoutje, schrijft Fox19. "Maar het representeert nog steeds het afschuwelijke materiaal dat onze kinderen te zien krijgen. Als een typfoutje dat kracht bijzet, dan is dat maar zo."

