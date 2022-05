Aardbeien blijven vastzitten in vrouw na “stevig seksnummertje”

Wel, dit is een situatie waarin je je blijkbaar kan bevinden. Een vrouw kwam aankloppen bij de gebruikers op Reddit nadat ze verschillende aardbeien in haar vagina had gestoken… en ze die er niet meer uit kreeg.



Naar eigen zeggen had de vrouw een “verschrikkelijk dronken nacht” achter de rug met haar vriend en hadden de twee het lumineuze idee om koude aardbeien te gebruiken bij de orale seks. Alleen was de dame zo ver heen dat ze in slaap was gevallen en bijgevolg te laat was voor haar werk.



En dus merkte ze op kantoor plots dat ze nog drie aardbeien in haar vagina had en wist ze niet wat gedaan. “Is er hier iemand die iets gelijkaardigs heeft meegemaakt? Zullen de aardbeien vanzelf oplossen? Of moet ik proberen ze er zelf uit te halen?”, zo vroeg ze op Reddit. Enkele honderden gebruikers lieten een comment achter onder haar bericht. “Je zal ze zelf moeten verwijderen. Ander kan dat infecteren. Rottend fruit in je vagina is niet meteen goed”, zo liet één persoon weten. “Probeer ze er zelf uit te vissen en geen stukjes achter te laten. Anders moet je naar de spoed…”, merkte iemand anders op. “Ga sowieso naar een ziekenhuis”, laten velen weten.

Reacties

Bij mij blijven de aambeien gewoonlijk ook vastzitten.

@BatFish : Bij gebrek aan vaginale lichaamsdelen houden mijn aambeien zich ergens anders op.

