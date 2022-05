Mexicaans toeristenbootje botst met walvis en katapulteert passagiers de zee in

Toeristen in Mexico hebben doodsangsten moeten doorstaan toen hun klein tourbootje botste met een walvis. Zes mensen raakten gewonden. Dat meldt ABC News. De civiele bescherming heeft schokkende beelden vrijgegeven waarin te zien is hoe enkele passagiers van de boot gekatapulteerd worden.Een toeristenboot was vorige vrijdag vertrokken aan de kuststad La Paz in de staat Baja California Sur. Die tocht liep evenwel slecht af nadat de open boot iets in het water raakte. Het vermoeden is dat het gaat om een walvis of walvishaai. Door de krachtige schok vliegt tenminste één passagier door de luifel en allicht van het schip in het water.De drie kinderen aan boord liepen lichte verwondingen op. Twee volwassenen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Een zesde persoon werd door het marinepersoneel naar een kliniek gebracht voor behandeling.De civiele bescherming onderzoekt het ongeval. Doorgaans schrijven de Mexicaanse regels voor dat boten op een veilige afstand van walvissen moeten blijven als ze de dieren in het wild willen bezichtigen. Alleen zou het toeristenbootje dat afgelopen weekend uitgevaren was geen bootje zijn waarmee walvissen bezichtigd worden.Wat wel duidelijk is aan de hand van de beelden is dat het kleine bootje aan een hoge snelheid vaarde. In de video is tenslotte te zien hoe de boot een hoge sprong maakt, na de botsing met het dier.