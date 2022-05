Vijf schapen van dak gered

Brandweerlieden in Engeland kwamen vijf schapen te hulp die op een dak waren gestrand nadat ze over een opening van een naburig veld waren gesprongen.De brandweer en reddingsdienst van West Yorkshire zei in een Twitter-bericht dat de technische reddingsfunctionaris reageerde op oproep vanuit een woning omdat vijf schapen over een opening van een veld waren gesprongen en op het dak van een gebouw waren gestrand.De tweet zei dat de "gespecialiseerde veehouderijopleiding van de officier van pas kwam" tijdens het ongebruikelijke hulpactie.De agent en een lid van het publiek waren in staat om een geïmproviseerde brug te maken zodat de schapen vanaf het dak terug naar het veld konden oversteken.