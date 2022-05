KLM komt met aparte klasse voor oude rijke reiziger

KLM past de inrichting van tientallen vliegtuigen aan om meer ruimte te creƫren voor op luxe gestelde passagiers. Die groep van vooral ouderen moet voor extra inkomsten gaan zorgen, want zakenreizigers zijn minder gaan vliegen. De ombouw van de vloot wordt een van de grootste investeringen in jaren. Dat schrijft het FD.



In elk toestel voor verre bestemmingen komt een aparte cabine met twintig tot dertig stoelen die afgescheiden zijn van de rest. De stoelen zijn breder en de passagier krijgt meer beenruimte dan de reiziger die kiest voor economy. De stoelen kunnen platter worden gelegd en hebben een voetensteun. De reiziger in deze klasse mag ook meer bagage meenemen, krijgt voorrang bij het instappen en betere maaltijden.



Die extra voorzieningen hebben wel een prijs. Vliegen met premium comfort is grofweg twee keer zo duur als in de economyclass, maar is de helft van de ticketprijs voor businessclass volgens het FD.

03-05-2022 14:32:00 De Paus









S In een vliegtuig werd omgeroepen dat de passagiers in de Economy Class als eerste mochten uitstappen. Een passagier in de Business Class protesteerde toen. De stewardess legde toen uit dat de passagiers in de Business Class pas mochten uitstappen nadat het vliegtuig geland was.

03-05-2022 15:30:59 Emmo









Quote:

krijgt voorrang bij het instappen Dan zit je nóg langer in die blikken trommel.

Ik zorg er normaal zoveel mogelijk voor dat ik één van de laatsten ben die instapt. Dan zit je nóg langer in die blikken trommel.Ik zorg er normaal zoveel mogelijk voor dat ik één van de laatsten ben die instapt.

03-05-2022 15:35:02 DrZiggy









S Quote:

aparte klasse voor oude rijke reiziger



Vervelend, moet ik nog een paar jaar wachten tot ik oud ben Vervelend, moet ik nog een paar jaar wachten tot ik oud ben

03-05-2022 15:36:09 DrZiggy









S



Maar niet verder vertellen, als iedereen dat doet dan werkt het niet meer



Laatste edit 03-05-2022 15:36 @Emmo : Exact, lekker rustig blijven zitten tot er nog een man of 10 in de rij staan en dan eens rustig aansluiten, nadat je nog even naar het toilet bent geweest.Maar niet verder vertellen, als iedereen dat doet dan werkt het niet meer

03-05-2022 18:02:29 Grouse









@DrZiggy : Ik moet wachten tot ik rijk ben. Dat kon nog weleens veel langer duren

03-05-2022 18:52:20 Buick









Ik vermoed dat die ouwe rijkaards voorin het vliegtuig zitten. Dus de maatschappij kan ze ook lokken door te melden dat ze eerder op de plaats van bestemming zijn.

03-05-2022 21:00:12 allone









@DrZiggy :

Quote:

aparte klasse voor oude rijke reiziger Vervelend, moet ik nog een paar jaar wachten tot ik oud ben QuoteVervelend, moet ik nog een paar jaar wachten tot ik oud ben

Dan mag je vast wel: voor geld is alles te koop.



Laatste edit 03-05-2022 21:00 rijk ben je al?Dan mag je vast wel: voor geld is alles te koop.

