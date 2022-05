Deze 5 smerige dingen eten we regelmatig per ongeluk op

Dat je elk jaar meerdere spinnen opeet in je slaap is een hardnekkig broodje aapverhaal. Maar er zijn veel andere smerige dierlijke onderdelen die wel dagelijks zonder jouw medeweten je slokdarm in glippen.



Niet alleen eet je af en toe een vliegje op de fiets tijdens zonsondergang, ook in levensmiddelen, van macaroni tot wijn, zitten tientallen tot honderden kleine insectenstukjes. Geen probleem, vindt de voedsel- en warenautoriteit (NVWA).



Het is niet te doen om alle ongedierte uit te roeien in en rondom voedselfabrieken. De Amerikaanse keuringsdienst FDA keurt dan ook maximaal één rattenhaar per 100 gram pindakaas goed, om maar wat te noemen. Dat zijn heel wat haren per pot.



Je kunt er niet omheen. Waar rijp fruit is, komt de schimmel om de hoek kijken. Van de FDA mag er drie procent schimmelige peren en vijf procent schimmelige kaneel verkocht worden.



Je gelooft het niet, maar rond de tien procent van alle patiënten op de eerste hulp die per ongeluk iets verkeerds hebben doorgeslikt, heeft een kroon of andere mondprothese in de maag laten verdwijnen. Meestal tijdens de slaap.



Jonge kinderen stoppen zo ongeveer alles in hun mond. Poeponderzoek toonde aan dat een gemiddeld kind dagelijks circa een halve gram rommel binnenkrijgt. Jaarlijks komt dat neer op 180 gram troep.

Gelukkig is het spijsverteringssysteem op dat soort dingen ingesteld en wordt het overgrote gedeelte gewoon verteerd.

Bovendien, insecten schijnen als proteïnebron best gezond te zijn.

