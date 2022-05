IJsbeer gespot op zeer ongebruikelijke plek in zuidelijk Canada

In de Canadese regio Québec is zaterdag een ijsbeer gespot ten zuiden van de Saint-Laurence-rivier. Natuurbeschermers en de politie hebben de bevolking van Madeleine-Centre, een dorp ten noorden van het nationaal park Gaspésie, gewaarschuwd voor de zeer ongebruikelijke bezoeker en geadviseerd binnen te blijven.



Of het daadwerkelijk een ijsbeer betreft, moet nog officieel worden bevestigd door onderzoekers. Ze vergelijken sporen van het beest en proberen na te gaan waar het beest zich op dit moment bevindt. “Ik heb een foto gezien waarop de beer duidelijk is te zien, en hij is wit. Qua kleur is het de juiste kleur”, zei Joël Côté, de burgemeester van het dorp, tegen CBC news. “Maar ik ben geen specialist.” In Canada leven behalve zwarte en bruine beren overigens ook witte beren.



Iedereen vraagt zich af hoe de ijsbeer zo zuidelijk in het dorp Madeleine-Centre terecht kan zijn gekomen, waar momenteel overigens nog wel een pak sneeuw ligt. “Zwemmend, op een ijsschots?” Zelfs de Canadezen ten noorden van de brede rivier kunnen zich niet herinneren in hun omgeving ooit een levend exemplaar te hebben zien rondstruinen.



Dominique Berteaux, bioloog aan de Universiteit van Québec, zegt er bijna zeker van te zijn dat het om een ijsbeer gaat. Volgens hem kan het om een verdwaalde ijsbeer gaan die onderweg was van het koude oosten van Canada (Labrador) richting het noorden. Hij kijkt er niet van op dat het beest zo'n brede rivier zou zijn overgezwommen. “Het zijn fantastische zwemmers”, zei hij. “Ze kunnen wel 100 tot 200 kilometer halen.”



Het witte roofdier, dat door de opwarming van de aarde steeds zuidelijker op jacht gaat naar voedsel, werd ‘s ochtends betrapt in de tuin van een woning in het dorp met 2000 inwoners. De bewoonster die gealarmeerd werd door haar blaffende hond, wist het enorme beest te fotograferen. “Niemand heeft zoiets ooit eerder gezien hier”, zei een ooggetuige tegen het Franse persbureau AFP. “De mensen dachten dat het een grap was.”



De politie heeft iedereen die het dier ziet opgeroepen om er niet zelf naar toe te gaan maar direct 911 te bellen.

02-05-2022 21:06:20 Mamsie









Kan het geen albino-variant van de lokaal levende soort zijn?

Of leven daar ter plaatse helemaal geen beren, van welke soort ook?

02-05-2022 21:17:01 allone











@Mamsie : In Canada leven behalve zwarte en bruine beren overigens ook witte beren. .. Een witte bruine beer of een witte zwarte beer? Of toch een witte ijsbeer?

02-05-2022 22:20:09 Emmo









@allone : Mamsie heeft voornamelijk te maken met verdronken bruine beren die bezig waren bruine truien te breien.

