Internationale Dag van de Lach

Wereld Lachdag is in 1998 opgericht door de World Laughter Yoga Movement. De Dag hangt dan ook samen met Wereld Yogadag (31 januari). De Dag is opgericht omdat mensen "steeds banger worden" voor zaken als terrorisme, of de crisis. Daarom zouden we veel beter eens kunnen lachen, en dat doen we op Wereld Lachdag dan ook!



De Wereld Lachdag vindt ieder jaar op de eerste zondag in mei plaats. Dat is dit jaar op 1 mei.



Meer informatie is te vinden op www.worldlaughterday.com.

