Jordanië dreigt met cel en boetes voor zelfmoordplegers

Nieuwe wetgeving in Jordanië zorgt ervoor dat zelfmoord plegen in het openbaar voortaan bestraft kan worden met een boete van omgerekend 134 euro of een celstraf die kan oplopen tot zes maanden. Uiteraard wordt de straf alleen uitgedeeld als de zelfmoordpoging onsuccesvol blijkt.



De nieuwe wet wordt sterk bekritiseerd door onder meer psychologen, sociologen en andere experts. "De recente wijziging is een overhaaste en gevaarlijke beslissing en zal negatieve sociale en economische gevolgen hebben", stelt socioloog Hussein Khozahe tegenover Gulf News. Hij roept de overheid dan ook op om te investeren in studies naar zelfmoord en de preventie daarvan in plaats van mensen met zelfmoordgedachten in de cel te gooien.



Hoewel Jordanië een stap achteruit zet met deze nieuwe wetgeving, is het niet uniek in het verbieden van zelfmoord. In twintig andere landen is het nemen van het eigen leven ook al verboden en de straffen daarvoor variëren van boetes tot celstraffen. In Nigeria kunnen bijvoorbeeld kinderen vanaf zeven jaar al opgepakt en berecht worden voor een zelfmoordpoging.

Zielig, zijn ze dood moeten ze de cel in en geld meenemen en dit alles in het openbaar.



Triest zo'n regering i.p.v. iets beters te verzinnen zoals een vangnet waar deze mensen over de zelfmoordgedachten heen kunnen komen.

