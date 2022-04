Zaakwaarnemer Raiola reageert op eigen "overlijden": pissig dat ik weer dood word verklaard

Meerdere Italiaanse media melden dat Mino Raiola op 54-jarige leeftijd is overleden. Op het Twitteraccount van de zaakwaarnemer wordt zijn overlijden ontkend. "De status van mijn gezondheid op dit moment: ik ben boos omdat ik voor de tweede keer in vier maanden dood ben verklaard."



José Fortes Rodriguez, de rechterhand van de zaakwaarnemer, liet al eerder aan de NOS weten dat Raiola niet was overleden. "Hij ligt slecht, maar is niet overleden." De in Italië geboren Nederlandse voetbalmakelaar kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen.



Italiaans persbureau ANSA heeft Alberto Zangrillo, de dokter van Raiola, gesproken. Zangrillo laat weten: "Ik ben verontwaardigd over de telefoontjes van pseudo-journalisten die speculeren over het leven van een man die vecht."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: