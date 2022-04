Nieuwe eigenaar voor bijzondere bushalte van 50 meter lang en 10 meter hoog gezocht

De opvallende bushalte bij het ziekenhuis in Hoofddorp gaat vermoedelijk weg. Volgens de gemeente is het onderhoud van de 'Walviskaak' te duur.De bushalte - en tevens kunstwerk - staat al zo'n twintig jaar naast het Spaarne Gasthuis. Het werk is enorm: vijftig meter lang, tien meter hoog en tien meter breed.De kosten voor een nieuwe coating en het onderhoud zijn te hoog. Slopen en vervangen door een gewone bushalte lijkt voor de gemeente daarom de enige optie, maar niet als iemand nog een goed idee heeft voor het object. "De ruimte zou bijvoorbeeld als kleine kiosk kunnen dienen", aldus de gemeente Haarlemmermeer.Het bouwwerk moet hoe dan ook naar een andere locatie. Volgens NH Nieuws heeft al iemand zich gemeld die de Walviskaak misschien in zijn achtertuin wil zetten.