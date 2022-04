Koppel VS vindt 60 jaar oude fastfoodmaaltijd in muur woning

Een echtpaar uit de Amerikaanse staat Illinois was onlangs bezig met een verbouwing van de badkamer, toen het stel een stokoude zak frietjes van McDonald's in een muur ontdekte. De snack zou ruim 60 jaar geleden zijn verstopt.Rob and Grace Jones uit de plaats Crystal Lake, ten noorden van Chicago, deden hun vondst toen ze een toiletpapierhouder aan de muur verwijderden. In een gat achter het ding zagen ze een oude handdoek. In eerste instantie vermoedde het echtpaar het ergste."We dachten dat we een onopgeloste moordzaak zouden gaan heropenen", zegt Grace tegen NBC News. Voor de zekerheid hielden ze hun kinderen van 2 en 5 jaar oud uit de buurt toen ze het voorwerp uit de muur haalden. Gelukkig bleek het mee te vallen.In de handdoek zaten een zak frietjes van McDonald's en twee lege hamburgerverpakkingen van het fastfoodrestaurant gewikkeld. De frietjes leken zelfs nog in redelijk goede staat.De vondst leidde bij de familie Jones tot een ontdekkingstocht in de geschiedenis van hun woonplaats. Hun huis was in 1959 gebouwd, en in hetzelfde jaar was er een filiaal van McDonald's in Crystal Lake geopend, zo bleek uit navraag bij de Chamber of Commerce.Aan de verpakking was te zien hoe oud de maaltijd was. Speedee, de voorloper van mascotte Ronald McDonald, was erop te zien. Die werd in de jaren 50 gebruikt om te benadrukken hoe snel de keten haar maaltijden kon klaarmaken.Het echtpaar Jones heeft de verpakkingen inmiddels in een speciale map gestopt. De frietjes zijn opgeborgen in een Tupperwarebakje, hoog genoeg zodat de twee kinderen uit het gezin er niet bij kunnen om ze op te eten.