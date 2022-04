Man die trouwt met computeranimatie is teleurgesteld: "Niemand is komen opdagen voor mijn huwelijk"

Een Japanner reageert nogal droevig over de opkomst op zijn huwelijk. Zelfs zijn eigen familieleden zijn niet komen opdagen. Klein detail: de man heeft een relatie met een… 3D-model genaamd Hatsune Miku, een fictieve computeranimatie én popzangeres die samen met Lady Gaga op tour gaat.Akihiko Kondo is 38 jaar en is naar eigen zeggen al 10 jaar samen met zijn Hatsune Miku. Ze trouwden – onofficieel – in 2018. Volgens Kondo was Miku zijn redding, want hij kampte tot voor hij haar kende met een hevige depressie. De man geeft toe dat zijn huwelijk vreemd kan lijken voor buitenstaanders, maar gelukkig is hij wel.Wat het misschien nog vreemder maakt, is dat het fictieve personage Hatsune Miku in populaire media 16 jaar oud is. Voor alle duidelijkheid, ze is niet echt, maar het doet wel wat wenkbrauwen fronsen. Kondo is trouwens niet de enige. In Japan zijn er duizenden mensen die onofficiële relaties hebben met fictieve personages. Ze worden gedefinieerd als ‘fictoseksuelen’.