Compleet zoutmeer in Irak van de aardbodem verdwenen

In Irak is in vijf jaar tijd een groot meer compleet drooggevallen. Het zoutmeer Al Sawa, dat lag in de zuidelijke provincie Muthanna ten zuiden van hoofdstad Bagdad, is na twee opeenvolgende jaren van ernstige droogte van de aardbodem verdwenen.Het droogvallen van Al Sawa is pijnlijk goed te zien op satellietbeelden uit 2017 en 2022, die op Twitter werden gepubliceerd door DEFIS, het departement van de Europese Commissie voor de defensie-industrie en de ruimtevaart.Youssef Jabbar, hoofd van het klimaatbureau van de provincie Muthanna, zegt in een artikel op Al-Monitor dat klimaatverandering de oorzaak is. Door de droogte, de afgenomen regenval en de hogere temperaturen is het water verdampt. Daarnaast zouden zoutfabrieken, agrarische bedrijven en cementfabrieken in de omgeving illegale waterputten hebben geslagen. Zo werd de watertoevoer naar het meer nog verder afgesneden.Al Sawa is normaal maximaal 4,7 bij 1,77 kilometer groot. Het is niet via zijarmen verbonden aan rivieren of andere waterstromen, maar wordt wel gevoed door de rivier de Eufraat, die 23 kilometer verderop stroomt: het water wordt aangevoerd via ondergrondse scheuren en kloven in de aarde.De zandbanken rond het meer lagen vaak vol met recreërende gezinnen, maar het toerisme is stilgevallen. De hotels die normaal gesproken toeristen huisvestten, staan er inmiddels leeg en verwaarloosd bij.Op het meer leven veel watervogels zoals meerkoeten en eenden. In de omgeving leven ook zoogdieren als de zandvos, de gestreepte hyena en de honingdas. Daarnaast maakten zeldzame vogels als de keizerarend, de kraagtrap en de marmereend van het meer gebruik als tussenstop tijdens de migratie.