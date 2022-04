Bruine beer dood na zware mishandeling in Iraans dorp, politie arresteert inwoner

Een inwoner van een klein dorp in het noordwesten van Iran is gearresteerd voor de zware mishandeling van een beschermde bruine beer. Het dier liep zulke ernstige verwondingen op aan zijn ruggengraat, poot en bekken, dat hij dat niet overleefde.



De bruin beer dwaalde zondag het dorp Kenazaq, in de provincie Ardabil, binnen. Toen enkele inwoners het dier opmerkten, achtervolgden en sloegen ze hem. Toen ze de beer te pakken hadden, gebruikten ze een tractor om hem vast te houden.



Op foto's is te zien dat de beer met een touw is vastgebonden aan het landbouwvoertuig terwijl de wielen op zijn rug en achterpoten lijken te staan.



De beer werd daarna door dierenbeschermers verdoofd en naar een dierenkliniek gebracht. Maar dat was te laat, het dier stierf aan zijn verwondingen.



De beer bleek ernstige verwondingen te hebben aan zijn ruggengraat. Ook had het een gebroken bekken en een gebroken poot.



Een openbaar aanklager noemt de mishandeling van het dier een 'verschrikkelijke daad’ en zegt dat de lokale gemeenschap geschokt is. De verdachte werd gisteren gearresteerd.



De bruine berenpopulatie in Iran wordt ernstig bedreigd door het verdwijnen van leefgebied. Ook zijn er veel incidenten met landbouwers, die hun gewassen beschermen en daarbij de dieren doden. Daarnaast worden de beesten ondanks de beschermde status nog steeds bejaagd.

