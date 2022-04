The Sims of een simkaart? Russen blunderen met propagandavideo

Een video van de Russische veiligheidsdienst waarin te zien zou zijn hoe Oekraïense spionnen worden opgepakt, zorgt voor hilariteit op sociale media. Experts melden dat het om een in scène gezette video gaat. De belangrijkste aanwijzing? Tussen de gevonden wapens en nazivlaggen ligt het videospel The Sims. "Ik denk oprecht dat dit is verward met een simkaart", schrijft Bellingcat-oprichter Eliot Higgins.Op de Russische staatstelevisie zei president Vladimir Poetin gisteren dat de veiligheidsdienst FSB onlangs een moordpoging op de prominente televisiejournalist Vladimir Solovjov heeft verijdeld."Vanochtend heeft de Federale Veiligheidsdienst de activiteiten beëindigd van een terroristische groepering die van plan was een beroemde Russische tv-journalist aan te vallen en te vermoorden", zei Poetin. "Ze zijn overgegaan op terreur, op het voorbereiden van het vermoorden van onze journalisten."Niet veel later verscheen er een video van Rusland waarin de arrestatie van de Oekraïense neonazi's en spionnen te zien zou zijn. BBC-journalist Francis Scarr bekeek deze video en zag iets opvallends. Tussen de gevonden voorwerpen zoals nazivlaggen, Oekraïense paspoorten en afbeeldingen van Hitler, lagen ook drie hoesjes van het wereldberoemde videospel The Sims: Foto Even later tweet Scarr: "Wie had verwacht dat ze de Sims zo leuk zouden vinden?" Op sociale media wordt er vol hilariteit op de video gereageerd.Reactie Bellingcat-oprichterDe oprichter van het kritische onderzoekscollectief Bellingcat, Eliot Higgins, reageert ook serieus op de beelden die door de Russische autoriteiten zijn vrijgegeven.Hij gaat ervan uit dat 'een medewerker van de Federale Veiligheidsdienst de opdracht heeft gekregen om drie simkaartjes tussen de gevonden spullen te leggen'. De medewerker zou dit vervolgens hebben verward met het videospel The Sims.