Bier drinken aan boord sleepboot geen goede reden voor ontslag

Maritiem dienstverlener Heerema mag een sleepbootkapitein en een stagebegeleider niet ontslaan, omdat zij toestonden dat er tegen de regels in aan boord wel eens een biertje werd gedronken. De bemanning liep tegen de lamp nadat een stagiair het hoofdkantoor had ingelicht.



Dat blijkt uit twee recent openbaar geworden uitspraken van kantonrechters in Rotterdam en in Leeuwarden.



De mannen werkten op een sleepboot van offshorebedrijf Heerema, die als gevolg van de coronacrisis weinig werk van klanten had en daarom maandenlang in en bij Rotterdam lag aangemeerd. In de eerste fase van de coronacrisis mocht de bemanning wekenlang niet van boord.



Ondanks de strikte interne regels van Heerema die alcohol- en drugsgebruik op de schepen verbieden, stond de leiding van de sleepboot het onder deze uitzonderlijke omstandigheden en na de versoepeling van de coronaregels toe dat de bemanningsleden soms aan boord een biertje dronken.



Eind vorig jaar ontstonden er echter spanningen met een stagiair, die het aan boord niet erg naar zijn zin had. De stagiair wilde vóór de kerst van het schip af zijn. Tijdens zijn beëindigingsgesprek liet hij het hoofdkantoor weten zich onheus behandeld te hebben gevoeld, en dat er aan boord werd gedronken.



Hierop schakelde Heerema het recherchebedrijf Hoffmann in, die gesprekken voerde met de stagiair en de andere bemanningsleden. Daaruit bleek dat er op de sleepboot inderdaad regelmatig bier werd gedronken.



Het aantal toegestane biertjes was in die gevallen beperkt tot een of twee, en die mochten alleen worden genuttigd na het werk en vóór het eten. Het bier werd door de opvarenden in de supermarkt gekocht, en aan boord achter slot en grendel bewaard.



Onder meer op grond van de schending van het zero tolerance beleid rond alcohol aan boord, kondigde Heerema in december aan twee kapiteins en twee andere leidinggevenden van de sleepboot te zullen ontslaan. Negen anderen bemanningsleden kregen een berisping en werden gekort op hun bonus.



Uit recente uitspraken van kantonrechters in Rotterdam en Leeuwarden blijkt echter dat zij in minstens twee van de vier gevallen een stokje voor het ontslag hebben gestoken.



In het geval van een van de kapiteins erkende de Rotterdamse kantonrechter eerder deze maand dat de man de regels schond. Maar gezien de omstandigheden, het beperkte drankgebruik en het lange dienstverband vond de rechter ontslag een te zware straf.



"Dat het vertrouwen in de kapitein een deuk heeft gekregen is duidelijk, maar na een staat van dienst van bijna 40 jaar moet dit met een stevig gesprek op te lossen zijn", aldus de uitspraak.



Dat Heerema probeerde om de 63-jarige kapitein zelf ontslag te laten nemen zonder enkele vorm van ontslagvergoeding, noemde de kantonrechter 'niet de manier hoe met iemand die sinds 1985 in dienst is (…) omgegaan hoort te worden'.



Uit een vrijdag openbaar geworden tweede uitspraak blijkt dat ook de engineer die de stagiairs begeleidde niet op straat mag worden gezeten.



Volgens de kantonrechter in Leeuwarden zou de schending van de strikte alcohol-regels in principe wel een grond kunnen zijn voor ontslag. Maar omdat negen andere bemanningsleden er vanaf kwamen met een waarschuwing, zou een ontslag van de stagebegeleider het gelijkheidsbeginsel schenden.



Beide kantonrechters vonden evenmin geen bewijs dat de kapitein en de stagebegeleider de stagiair onheus hadden behandeld, of een andere stagiair onder druk hadden gezet om het biergebruik te verzwijgen.



Advocaat René Nieuwmans die in deze zaken optrad voor Heerema verwijst voor commentaar door naar het offshorebedrijf. Heerema-woordvoerster Sarah Killoh laat weten dat inmiddels alle vier de ontslagzaken door de rechter zijn afgewezen, en dat het bedrijf in alle gevallen in hoger beroep gaat. "Zolang de zaken onder de rechter zijn, kunnen we er niet inhoudelijk op ingaan."

Reacties

28-04-2022 10:35:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.848

OTindex: 88.240

Quote:

Eind vorig jaar ontstonden er echter spanningen met een stagiair,



Die dus onaangepast bleek te zijn en ook nog eens een stiekeme klikspaan, een gemene verrader.

Wat een misselijke figuur, Judas was er een lieverdje bij! Die dus onaangepast bleek te zijn en ook nog eens een stiekeme klikspaan, een gemene verrader.Wat een misselijke figuur, Judas was er een lieverdje bij!

28-04-2022 11:14:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.579

OTindex: 81.651

@Mamsie : en die Heerema is ook geen lieverdje

28-04-2022 11:25:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.386

OTindex: 27.803



Voldoe je daar niet aan, dan kun je zonder meer verdere opdrachten vergeten. @allone : Aan de andere kant is Heerema zeer sterk afhankelijk van opdrachten uit de olie-industrie. En in de olie-industrie geldt een zéér strikt anti-alcohol beleid.Voldoe je daar niet aan, dan kun je zonder meer verdere opdrachten vergeten.

28-04-2022 11:41:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.579

OTindex: 81.651



dat is dan de andere kant van de zaak.. @Emmo : ohdat is dan de andere kant van de zaak..

28-04-2022 11:56:04 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.040

OTindex: 21.227

Ik kan me inderdaad het zero-tolerance beleid van Heerema goed voorstellen. Maar in deze uitzonderlijke omstandigheden, waar voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen om te voorkomen dat alcohol werkzaamheden zou kunnen beïnvloeden, zou met coulanter moeten zijn. Ik zou inderdaad die stagiair niet graag in dienst nemen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: