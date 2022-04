Man schiet zichzelf in de braadworst tijdens hotdog-roof

Een hotdog-roof is voor een man uit Chicago vorige week uitgedraaid op een gehavend worstje. De gewapende overvaller nam de benen en schoot zichzelf al vluchtende per ongeluk in het derde been.



De 19-jarige Terrion Pouncy had maandag niet bepaald zijn dag. Vroeg op de ochtend nam hij twee hotdog-verkopers op de korrel en eistte van hen hun portefeuilles én de restaurant-kas. Een van de slachtoffers droeg een grote emmer met vet. Toen de medewerker de overvaller een stapel cash wilde overhandigen gleed de emmer uit zijn handen. Met alle gevolgen van dien.



De overvaller vond het wel mooi geweest. Hij gristte het gevallen geld en nam de benen. Heel ver kwam hij niet. Terwijl hij zijn wapen tegen zich aandrukte om deze veilig te stellen, ging het schietijzer van de onfortuinlijke overvaller plots af. De kogel raakte de vluchtende rover recht in de edele delen.



Kort daarop zakte de boef in elkaar van de pijn. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij niet veel later in de boeien werd geslagen door de politie van Chicago. De overvaller wordt beschuldigd van een dubbele gewapende roof. Hoe het met hem gaat is niet bekend, naar verluid was hij donderdag in ieder geval nog steeds in het ziekenhuis waardoor hij niet naar zijn voorgeleiding kon.

Reacties

Wel een heel zware straf voor een roofoverval, maar heb toch niet veel medelijden. Beetje analoog aan "wie z'n gat verbrandt moet op de blaren zitten".

Iemand die zo stom met een wapen omgaat is een potentiele moordenaar. Nu heeft hij zichzelf lek geschoten, voor hetzelfde geld had hij een omstander geraakt. @BatFish : De grootste stommiteit is het hanteren van een doorgeladen en niet gezekerd wapen. Die zekering zit er niet voor niets op.Iemand die zo stom met een wapen omgaat is een potentiele moordenaar. Nu heeft hij zichzelf lek geschoten, voor hetzelfde geld had hij een omstander geraakt.

