Moeder beer kraakt met vier welpjes kruipruimte voor winterslaap

Voor lange tijd hoorden bewoners van South Lake Tahoe, in de Amerikaanse staat Californië, een raar en stommelend geluid. Door de buren, die niets hoorden, werden ze voor gek verklaard. Afgelopen week werd het mysterie eindelijk opgelost. De bewoners hadden zich het geluid niet ingebeeld en dat werd op een bijzondere manier duidelijk



Het stommelende geluid bleek afkomstig uit de kruipruimte onder het huis waar een moeder beer zich voor de winterslaap had verschanst met haar vier jongen. De moeder beer had drie jongen van haarzelf en eentje geadopteerd, meldt een lokale hulporganisatie voor beren in een facebookpost.



''Zo had zij dus vier actieve, mollige, kleine beertje die achter haar aan scharrelden aan het eind van vorig jaar toen ze voor de winterslaap op zoek ging naar een geschikte plek. Toen het tijd werd om in winterslaap te gaan vond ze een huis met een niet afgesloten kruipruimte. Moeder beer bracht al haar kinderen binnen en stuurde ze naar bed.''



De moeder en haar jongen werden opgemerkt toen ze ontwaakten uit hun winterslaap. ''De bewoners konden niet langer ontkennen dat er waarschijnlijk een beer onder hun huis zat.'' Daarop werd de hulporganisatie ingeschakeld die 'mama beer ontuitnodigde', niet wetende dat er ook nog een aanzienlijk aantal jonge beren onder het huis zat.



''Het was een bijzonder schouwspel om de vier eenjarige welpen in de opening te zien verschijnen. Ze renden er plotseling uit naar moeders toe die ze riep, terwijl wij dit in ongeloof voor onze ogen zagen gebeuren'', aldus BEAR League op facebook. ''En we kregen de camera pas aan toen ze er allemaal al vandoor waren. Balen.'' De berenorganisatie verklaart dat het niet ongebruikelijk is dat beren zich het voor de winterslaap gemakkelijk maken in kruipruimtes en adviseert bewoners die goed af te sluiten.

