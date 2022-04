Man koopt peperduur paard van "zeldzaam zwart ras", blijkt geverfd bruin paard

In India is een man op een bijzondere manier opgelicht door drie ‘paardenfokkers’.



Ramesh Singh, een stoffenhandelaar uit de deelstaat Punjab, kocht recent een paard van het zeldzame Marwari-ras, dat bekend staat als een schitterend zwart krijgspaard. Voor het dier betaalde Singh 2,3 miljoen Indiase roepies, omgerekend zo’n 27.000 euro. Daar kreeg hij echter snel spijt van.

Alles leek goed en wel, tot hij bij thuiskomst het paard trakteerde op een wasbeurt. Aldaar verdween de zwarte kleur plotseling als sneeuw voor de zon: de zwarte haarverf spoelde weg en het paard bleek bruin.



De stoffenverkoper was gevallen voor een klassieke oplichterstruc. Hij was aanvankelijk helemaal niet op zoek naar een paard, maar de fokkers hadden hem aangepraat dat hij er bij het doorverkopen van het beest een fikse winst op kon maken. Het ‘marwari-paard’ was dus eigenlijk een koopje, dacht Ramesh Singh.



De verwachte half miljoen roepies aan winst bleek bij het wassen van het paard uit te draaien op keihard verlies. Gelukkig had de man nog niet al het geld aan zijn oplichter gegeven. Tweederde van het totaalbedrag had hij gegeven in cheques, die nog moesten worden verwerkt door de bank.



De drie verkopers zijn aangeklaagd voor fraude.

Reacties

26-04-2022 16:30:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.371

OTindex: 27.802

Doet me denken aan die keer dat Astérix en Obelix een wagen kopen met een volbloed paardje ervoor "Is nog van een oude dame geweest, U zult er geen spijt van krijgen". (De ronde van Gallië, als ik wel heb)

26-04-2022 16:35:33 Buick

Erelid



WMRindex: 2.841

OTindex: 795

Heeft dat paard voor niets zo lang bij de kapper in de stoel gezeten.

26-04-2022 18:56:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.569

OTindex: 81.640

Quote:

De drie verkopers zijn aangeklaagd voor fraude dachten die echt dat ze er zo makkelijk mee weg zouden kunnen komen? nog een geluk dat het geld nog niet uitbetaald wasdachten die echt dat ze er zo makkelijk mee weg zouden kunnen komen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: