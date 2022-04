Wijkagent betrapt 80-jarige winkeldief

Wijkagent Rob Doorneveld deelde zaterdag eind van de middag een trieste anekdote: de politieman in de Zoetermeerse wijk De Leyens hield een 80-jarige man aan die bij de Albert Heijn in het winkelcentrum boodschappen had gestolen. De bejaarde gaf als verklaring voor zijn gedrag dat hij 'moeilijk kon rondkomen van zijn AOW'tje'.De levensmiddelen vertegenwoordigden een totale waarde van 17,75 euro. Doorneveld besluit zijn tweet met de mededeling dat de man met een reprimande is heengezonden. De agent van het Basisteam Zoetermeer begeleidt zijn tweet met een foto van vleeswaren en kaas. Tegen anderen op Twitter zegt hij dat hij binnenkort langs gaat bij de man.