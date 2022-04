Natte kleren en een paar klompen: waar is de bestuurder die bij Kalenberg in de sloot belandde?

Met een nat pak op de vlucht. Agenten stonden voor een raadsel bij een ongeval bij Kalenberg. Een bestuurder die met de auto te water was geraakt, was nergens te bekennen. Op de plek van het ongeluk vond de politie alleen natte kleding en een paar klompen terug.Het ongeval gebeurde afgelopen nacht op de Hoogeweg tussen Kalenberg en Ossenzijl. Op een weg met veel bochten verloor de automobilist de macht over het stuur en reed deze de auto de sloot in. Na het ongeluk kneep de bestuurder ertussenuit. Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend.De eigenaar van de auto zal door de politie worden opgespoord. De wagen is uit de sloot getakeld en afgesleept.