Luchtballon crasht op villa’s in Australië

Piloot Nick Brau wou op 20 april voor het allereerst een ritje maken met zijn gloednieuwe luchtballon en 11 andere passagiers. Na een halfuur in de lucht ging het evenwel flink mis: de heteluchtballon moest een noodlanding maken op een dak in Elwood, een dorpje in Australië. De ballon lag verspreid over twee daken en de mand crashte in de tuin van een buurtbewoner. Niemand raakte gewond. «Het is altijd een drama met die luchtballonnen.»De brandweer en politie kwam om 7uur20 ter plekke in Elwood om de ballon van het dak te halen. Piloot Brau vertelde op de lokale radiozender 3AW dat hij het incident «een beetje gênant» vindt en niet helemaal begrijpt wat er misliep. «Het ventiel dat de hete lucht laat ontsnappen die we nodig hebben om met de ballon te manoeuvreren, ging niet goed dicht. Daardoor bleven we maar veel hitte verliezen en was het moeilijk om in de lucht te blijven. Daarom vloog ik zo laag. Ik wou landen op het strand, maar we landden net zo’n 200 meter te vroeg.»De passagier Karen, die voor haar verjaardag een ritje wou maken met haar familie in de luchtballon, zei op ABC radio dat Brau «geweldig werk» afgeleverd heeft om de luchtballon goed te laten landen – ondanks dat hij hier en daar een paar gebouwen raakte. «Hij miste de elektriciteitskabels, auto’s, enkele grote bomen… Dus we kwamen niet agressief over, hoewel we een stevige dreun kregen. Maar niemand raakte gewond en hij bleef kalm. Hij deed het geweldig, echt waar!»