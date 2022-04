1000 euro boete voor Nederlanders die in Trevifontein een bad namen

Twee 30-jarige Nederlanders zijn gisteren in Rome aangehouden omdat ze een bad wilden nemen in de beroemde Trevifontein.De twee kregen boetes van meer dan 1000 euro, schrijft de website Roma Today.Volgens Roma Today hoopten de twee dat hun daad onopgemerkt zou blijven in de drukte rond de monumentale fontein. Maar politieagenten in de buurt hadden de Nederlanders in de gaten en sommeerden hen uit het water te komen.In de klassieke Italiaanse film La dolce vita (1960) van regisseur Federico Fellini baadt actrice Anita Ekberg 's nachts in de fontein. Sindsdien proberen toeristen met enige regelmaat de zwempartijen van Ekberg te herhalen, dit tot ergernis van het Romeinse stadsbestuur.