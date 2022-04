Meppeler loopt virtueel met kruiwagen naar Parijs

Dik Zantingh begint vandaag – op de dag van de aarde - aan zijn alternatieve pelgrimage voor de aarde. De Meppeler vitaliteits- en leefstijlcoach steunt met die actie Henry Mentink, die vanuit Varik met een kruiwagen vol grond naar het Unesco-hoofdkantoor in Parijs loopt.

Mentink legt in zijn ‘krui-tocht’ van 45 dagen een afstand van zo’n 540 kilometer af. Zantingh loopt iedere dag dezelfde afstand als Mentink en loopt zo virtueel mee naar de Franse hoofdstad.



Mentink biedt op 5 juni de kruiwagen met grond aan om de aarde op de Werelderfgoedlijst te laten plaatsen. De pelgrimage is voor bewustwording om de aarde leefbaar te houden voor de generaties na ons.



Zantingh: „Virtueel gezien lopen Henry en ik samen naar Parijs, fysiek worden we vitale mensen. Henry plantte een zaadje voor duurzame zorg voor de aarde, ik plant een zaadje voor vitale mensen op een vitale aarde. De zorg voor de aarde zorgt dan voor vitale mensen.”

In de Facebook-groep ‘krui-tocht voor de aarde’ kunnen deelnemers hun tocht en ervaringen delen. Denk aan bijzondere plekken die onderweg liggen, zoals een voedselbos, biologische boerderijen of eco-boomhutten.

