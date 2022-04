Miljonair rijdt 417 kilometer per uur op Duitse snelweg en komt ermee weg

Een Tsjechische miljonair, die vorig jaar zomer met 417 kilometer per uur over de Duitse snelweg raasde en het filmpje daarvan online zette, wordt daarvoor niet bestraft. Op het stuk snelweg waar hij zijn topsnelheid haalde, geldt geen maximumsnelheid. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzocht de zaak toch, maar na onderzoek blijkt nu dat de 58-jarige Radim Passer ook geen enkele andere regel heeft overtreden.Veel Nederlandse automobilisten weten het wel: dat Duitsland stukken snelweg kent zonder maximumsnelheid, wil nog niet zeggen dat álles er mag.Zo is racen bijvoorbeeld verboden, maar Passer reed in zijn eentje. Een andere regel schrijft voor dat je – ongeacht je snelheid – geen andere weggebruikers in gevaar mag brengen, maar ook daar had de miljonair aan gedacht. Hij had het moment dat hij gaspedaal van zijn Bugatti Chiron tot de vloer intrapte, prima getimed en voorbereid.Hij reed in de vroege ochtend toen er nauwelijks ander verkeer op de weg was. Hij had bovendien gewacht tot een dag met optimale weerscondities en optimaal zicht. De weg zelf was driebaans, kaarsrecht en helde licht naar beneden, zodat hij verder vooruit kon kijken.En als laatste kon ook moeilijk gezegd worden dat de auto onbestuurbaar dreigde te worden: een Bugatti Chiron is gemaakt om zulke snelheden te halen en daarbij comfortabel te blijven rijden, zodat de bestuurder geen bijzondere rijvaardigheid nodig heeft.Het Openbaar Ministerie kan niet anders dan de zaak seponeren. schrijft de Duitse omroep MDR Sachsen. "Er is geen maximumsnelheid op dit traject, dus die is ook niet overschreden", zegt de officier van Justitie tegen de omroep. "Het is aan de politiek om hier regels voor te maken. Dat is niet onze taak."