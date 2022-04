Kat met enorme ogen burgemeester van Amerikaans stadje

Het Amerikaanse plaatsje Hell in Michigan heeft een nieuwe burgemeester. En niet zomaar eentje: een kat met extreem grote ogen en vreemde pootjes is de nieuwe baas van het plaatsje.Kat Jinx werd in 2018 gevonden door haar baasje en inmiddels beste vriendin Mia. Het razend populaire duo op Instagram en TikTok is onafscheidelijk en Mia ziet wel wat in wereldoverheersing door Jinx. "Ik grapte ooit dat Jinx president zou moeten worden", zegt ze tegen Michigan Live.Opvallend aan Jinx is dat ze nogal grote ogen heeft. Dat had ze al met drie weken, de dag dat Mia haar vond in haar achtertuin. Ze besloot voor de kat te zorgen en het viel haar op dat haar ogen meegroeiden. De bijzondere kat is daardoor een hit online en heeft zelfs een eigen knuffelpoes.President wordt Jinx nog niet, wel burgemeester van het plaatje Hell. Overigens betekent dit niet dat de kat eindeloos lintjes moet doorknippen en baby's moet kussen, de contractduur is slechts een dag. Komende zondag zal Jinx de bijzondere taak vervullen.Jinx is het eerste huisdier dat burgemeester wordt van Hell, waar iedereen zich kan aanmelden om een dag lang burgemeester te worden. Ze is niet de eerste dierlijke politicus. In 1922 werd in Fortaleza in Brazilië een geit verkozen tot gemeenteraadslid. In Lajitas in Texas zijn geiten sinds jaar en dag de enigen die in aanmerking komen voor de burgemeestersfunctie.Ook honden doen het goed: in Sunol in Californië was een hond burgemeester en in Rabbit HAsh in de staat Kentucky zijn alle burgemeesters ook al jaar en dag hond. In 2012 en 2014 wonnen golden retriever Max in Idyllwild en Duke in Cormorant de strijd om het burgemeesterschap.