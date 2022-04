Taxichauffeur laat 1,68 miljoen dollar na aan lokaal ziekenhuis

Een geliefde taxichauffeur in de Canadese stad Halifax heeft een enorm bedrag nagelaten aan een lokaal ziekenhuis. John MacLellan - bij inwoners van de stad beter bekend als Johnny - heeft in totaal 1,68 miljoen Canadese dollars gedoneerd.



Omgerekend gaat dat om ruim 1,2 miljoen euro. Het ziekenhuis is nogal verrast over het bedrag. Niemand wist dat Johnny zoveel geld op zijn rekening had staan, schrijft CTV News.



Johnny werkte 63 jaar lang als taxichauffeur en stopte op zijn 89e met werken, nadat hij een beroerte kreeg. In 2018 kwam hij op 96-jarige leeftijd te overlijden. De schenkingen zijn verspreid over verschillende termijnen. In juni vorig jaar kwam de laatste batch geld binnen.



Eerder deze maand werd de laatste donatie bekendgemaakt. Pas toen kwam het besef hoeveel geld Johnny eigenlijk heeft nagelaten. "Hij zei altijd wel dat hij geld aan het ziekenhuis zou nalaten, maar ik had geen idee dat het zoveel zou zijn", laat zijn voormalige werkgever weten.



Hoe Johnny aan het enorme bedrag kwam, is niet bekend. Het ziekenhuis gebruikt het geld voor nieuw materiaal en medische trainingen.

Reacties

25-04-2022 18:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.554

OTindex: 81.624

Maar misschien heeft hij gewoon heel zuinig geleefd, en alles opgespaard.. Ik wist niet dat je als taxichauffeur zo rijk kon wordenMaar misschien heeft hij gewoon heel zuinig geleefd, en alles opgespaard..

