Vrachtwagen verliest ruim 200 kilo wiet op de snelweg

Een ritje over de snelwegen van Missouri was woensdag wel héél relaxed. Een vrachtwagen verloor zijn lading waardoor de boel vaststond. Goed nieuws voor de gestreste reizigers: de vrachtwagen verloor ruim 200 kilo wiet. Niet ideaal tijdens het rijden, wel lekker rustgevend als je moet wachten tot de boel is opgeruimd.



Agenten werden woensdag opgeroepen vanwege een ongeluk waar die voertuigen bij waren betrokken. Eenmaal aangekomen op de plek des onheils, bleek er meer dan 225 kilo wiet over de weg verspreid te liggen.



De benevelende drugs lagen netjes geseald in plastic zakken op de weg. Op Twitter meldt de lokale autoriteit dat ze dit niet vaak zien. Ook laten ze weten dat er meerdere ritjes nodig waren om alle bewijs naar het bureau te vervoeren.



In Missouri mag wiet worden gebruikt, mits het medicinaal is. De bestuurder van de truck waar de drugs uit zijn gevallen, is gearresteerd voor het illegaal vervoeren van de drugs. De bestuurder heeft lichte verwondingen, verder raakte er niemand gewond.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: