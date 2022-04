ProRail wil af van roltrappen op stations: Ze slurpen stroom

ProRail denkt erover om alle roltrappen op de stations in de ban te doen. Het zijn de grootste 'stroomslurpers' op dit moment, met een verbruik van 20 procent van alle energie. De spoorbeheerder is ook van plan om wissels minder vaak te verwarmen, wat het verbruik met 12 procent zou kunnen terugdringen. Dat meldt De Telegraaf.



"We gebruiken nu evenveel energie als een middelgrote stad en het gasverbruik ligt gelijk aan een dorp van 8.000 huishoudens. Met de enorme prijsstijgingen voor fossiele brandstoffen door de oorlog in Oekraïne in combinatie met de klimaatcrisis, neemt ook bij ons de druk toe om zuinig om te gaan met energie", zegt Ans Rietstra, directeur van ProRail, bij de presentatie van de jaarcijfers van 2021.



"Dat betekent voor ProRail dat het niet alleen moet inzetten op zonnepanelen op daken van stations, maar ook op het terugdringen van energieverbruik", meent Rietstra. "Het uitzetten van roltrappen kan veel winst opleveren. Voor 2030 willen wij energieneutraal zijn."

Reacties

25-04-2022 10:15:33 BatFish

Oudgediende



Zoland de perrons wel goed toegankelijk blijven. Er zijn veel kleine stations waar je als invalide of zelfs iemand die gewoon niet heel soepel loopt een groot probleem hebt.

25-04-2022 11:53:31 Buick

Erelid



Die zonnepanelen hadden ze jaren geleden er al neer moeten leggen.

Er zijn de afgelopen jaren veel stations verbouwd. Dus dan hadden ze er ook al zonnepanelen op kunnen leggen.

En ik zie op meerdere stations dat ze roltrappen aan het vernieuwen zijn.

Beetje vaag dan als je dit leest.

Roltrappen zijn steeds zuiniger want als er geen gebruik van gemaakt wordt dan staan ze stil.

