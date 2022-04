Mike Tyson geeft irritante vliegtuigpassagier een knal

Echt handig lijkt het ons niet, toch besloot een vliegtuigpassagier bokser Mike Tyson uit te dagen. En dat kwam hem op een paar klappen van de oud-kampioen te staan.Tyson was per vliegtuig op weg van San Fransisco naar Florida, waar een medepassagier nogal onder de indruk was van zijn aanwezigheid. Vermoedelijk nadat de passagier een selfie met Tyson kreeg, lijkt hij Tyson vooral uit te dagen en te irriteren.In een video is te zien hoe de medepassagier Tyson constant lijkt te provoceren en irriteren. Totdat de 55-jarige bokser er helemaal klaar mee is. Het exacte incident is niet te zien, wel ziet de kijker hoe Tyson een paar klappen uitdeelt.Vervolgens is te zien hoe de medepassagier enigszins sip en gehavend de camera inkijkt. Filmpje De man zou volgens TMZ hebben geprobeerd de aandacht te krijgen van Tyson. De oud-bokser zou hem meermaals hebben gevraagd om te stoppen, waarop de man een flesje water naar Tyson zou hebben gegooid. Dat was voor Tyson de druppel, waarna de klappen zouden zijn gevallen.De in elkaar gemepte man wil niet meewerken aan politieonderzoek. Wel is de video doorgestuurd naar de lokale sheriff.