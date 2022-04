Werknemer spookhuis neergeschoten na laten schrikken groep

Een werknemer van het spookhuis van het Hollywood Wax Museum is afgelopen zaterdag neergeschoten door een hevig geschrokken bezoeker. De bezoeker viel op de grond en voelde een vuurwapen op hem vallen. De man dacht dat het wapen bij de act hoorde en nep was. Hij schoot ermee op de zombie.



De schietpartij vond plaats in de Zombie Experience van het museum in Myrtle Beach, South Carolina. De verklede werknemer deed blijkbaar flink zijn best toen hij de groep bezoekers liet schrikken. Een man uit de groep viel zelfs op de grond, waarna hij een pistool op zijn voet voelde vallen. De man greep het wapen om ‘voor de grap’ twee keer op de zombie te schieten. De werknemer werd in zijn rechterschouder geraakt.



De schutter, Keal Brown, werd vandaag voorgeleid in de rechtbank om zijn borgsom te bepalen. Daar was ook de werknemer van het spookhuis aanwezig. Hij vertelde hoe hij moeite heeft het incident te verwerken en slecht slaapt. Volgens de man keek Brown hem indringend aan voordat hij schoot.



Justitie rekent Brown, een bekende van de politie, vooral aan dat hij na het incident uit het spookhuis vertrok en niet bleef om meteen mee te werken aan het politieonderzoek. Hij werd pas later opgepakt. Ook zou Brown in het spookhuis zijn gezegd dat het om een echt vuurwapen ging. Toch gaf hij het daarna aan een 15-jarige aanwezige.



Brown is in ieder geval aangeklaagd voor het betrekken van een minderjarige bij het incident. Later zullen mogelijk nog zwaardere aanklachten volgen, melden lokale media. De borgsom werd op 25.000 dollar (zo'n 23.000 euro) gesteld.



Het politieonderzoek is nog gaande. De politie bekijkt onder meer waar het vuurwapen vandaan kwam en van wie het is.

Reacties

24-04-2022 18:57:02 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.891

OTindex: 2.036

Wie bracht dat wapen nu mee? De bezoeker of de werknemer? Ik vermoed de bezoeker... anders is het een heel raar verhaal!

24-04-2022 18:59:23 klok

Erelid



WMRindex: 2.061

OTindex: 81

T En welke grapjas dacht dat het een goed idee was om een vuurwapen mee te nemen het spookhuis in en hoe heeft het op die Brown zijn voet kunnen vallen? Ik zou aannemen dat dat ding dan toch van 1 van die andere mensen uit de groep is, zoiets komt niet vanzelf uit de lucht vallen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: