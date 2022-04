NVWA waarschuwt voor gebruik papieren rietjes bij jonge kinderen

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt ouders en verzorgers om extra op te letten als jonge kinderen of mensen met een verstandelijke beperking een papieren rietje gebruiken. Delen van die rietjes kunnen week worden en loslaten, als ze er langdurig op sabbelen. Daardoor is er een mogelijk risico op verstikking.



De NVWA startte eind februari een onderzoek naar mogelijk verstikkingsgevaar door papieren rietjes. De autoriteit vroeg mensen om problemen te melden. Daarop kwamen ruim 1300 meldingen binnen. Die gingen onder meer over de kwaliteit van de rietjes, maar ook over bijna-verstikkingen.



Bij 400 van die meldingen ging het om een situatie waarin een kind een stuk van zo'n papieren rietje in de keel kreeg. In de meeste gevallen kon het kind dat zelf weer uithoesten. Bij 10 tot 15 procent van de gevallen moesten ouders of verzorgers helpen door op de rug te kloppen of door de prop met de hand uit de mond te halen.



Deze meldingen geven volgens de NVWA een beeld van een mogelijk risico op verstikking. Dat risico is te vermijden door in de buurt te blijven bij kinderen of mensen met een beperking die drinken met een papieren rietje.



In bijna alle gevallen schreven de melders aan de NVWA dat er langzaam werd gedronken. Het advies van de NVWA is daarom vooral extra op te letten als het langzame drinkers zijn. Ook gingen bijna alle meldingen over rietjes die gebruikt worden bij een drinkpakje.



In de Europese Unie geldt sinds juli vorig jaar een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek, borden, wattenstaafjes en ballonstokjes. Als alternatief wordt papier gebruikt.

Reacties

24-04-2022 17:10:23 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.891

OTindex: 2.036

Ik kreeg laatst een pakje drinken met zo'n papieren rietje aan de zijkant... dat rietje is verpakt in een plasticje!!!!!

24-04-2022 18:36:27 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.503

OTindex: 3.180





Iedereen zag het al aankomen dat papieren rietjes niet lang gebruikt kunnen worden en kinderen kunnen er lang mee doen voordat het pakje, flesje of beker waar ze uit drinken leeg is.



En net wat hierboven al is beschreven @Jura6 :

Ik kreeg laatst een pakje drinken met zo'n papieren rietje aan de zijkant... dat rietje is verpakt in een plasticje!!!!! QuoteIk kreeg laatst een pakje drinken met zo'n papieren rietje aan de zijkant... dat rietje is verpakt in een plasticje!!!!! als je iets verbied en het vervolgens in iets wat we af willen schaffen gebruiken voor de verpakking. Rietjes worden het meest door kinderen gebruikt, hoe kan het zijn dat het dan niet eerst getest is voor het gebruik?Iedereen zag het al aankomen dat papieren rietjes niet lang gebruikt kunnen worden en kinderen kunnen er lang mee doen voordat het pakje, flesje of beker waar ze uit drinken leeg is.En net wat hierboven al is beschrevenhelpt het goedals je iets verbied en het vervolgens in iets wat we af willen schaffen gebruiken voor de verpakking.

