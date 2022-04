Amerikaanse YouTuber liet vliegtuigje bewust neerstorten

Een Amerikaanse YouTuber liet een klein eenpersoonsvliegtuigje eind vorig jaar bewust neerstorten. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. In het filmpje dat hij maakte is te zien hoe hij uit het vliegtuigje springt en met een parachute aan de grond komt.Trevor Jacob, een YouTuber die halsbrekende toeren uithaalt, plaatste het filmpje eind vorig jaar. Op 24 november maakte hij een vlucht boven het Los Padres National Forest in Californië, naar eigen zeggen om de as van zijn beste vriend uit te strooien.In het filmpje genaamd 'I Crashed My Plane' is te zien hoe Jacob in paniek raakt, begint te vloeken en zegt dat de propeller van het vliegtuig het heeft begeven. Hij springt vervolgens met parachute uit het vliegtuig en filmt zijn weg naar beneden. Het zou hem naar eigen zeggen zeker zes uur hebben gekost om terug te keren in de bewoonde wereld.Het filmpje werd 1,7 miljoen keer bekeken. Maar meteen na het plaatsen ervan uitten luchtvaartdeskundigen en anderen hun twijfels over de echtheid van de crash. Die zou volgens sommigen in scène zijn gezet. Jacob schakelde kort na het plaatsen van zijn video de mogelijkheid tot reageren uit.De FAA sluit zich nu aan bij de sceptici, blijkt uit een brief die de autoriteit op 11 april naar Jacob stuurde. De organisatie schrijft dat hij federale luchtvaartregels schond door zijn toestel op een 'roekeloze manier' te besturen, waarmee hij levens in gevaar zou hebben gebracht.De FAA verklaarde het vliegbrevet van Jacob met onmiddellijke ingang in te trekken. De organisatie heeft niet de macht om iemand aan te klagen, maar wel kan zij Jacob een boete opleggen als hij zijn certificaat niet inlevert. Elke dag dat hij dat niet doet, zou het hem ruim 1600 dollar kosten.Jacob was gisteren nog niet op de hoogte van het oordeel van de FAA, laat hij in een korte reactie aan The New York Times weten. In een video van vorige week sprak hij kort over de controverse en zei hij dat 'de waarheid boven zou komen'. Meer mocht hij van zijn advocaten niet zeggen.De FAA concludeerde dat Jacob voor zijn vlucht al van plan was om het toestel neer te laten storten, en deed dat naar aanleiding van een aantal opvallende acties van de Amerikaan. Zo zou het feit dat hij al een parachute droeg verdacht zijn geweest.Ook zegt de FAA dat hij de deur van het toestel al opende voor hij het falen van de propeller meldt en deed hij geen poging zijn situatie aan de verkeerstoren te melden. Hij probeerde de motor niet opnieuw te starten en had geen enkel oog voor een mogelijke noodlanding. Volgens de FAA waren er daarvoor voldoende plekken in de buurt.Bij het neerstorten van het vliegtuigje in het natuurgebied waren er geen slachtoffers. Jacob zou later zijn teruggegaan en het wrak hebben weggehaald.