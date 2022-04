Groot alarm bij Capitool VS vanwege parachutistenshow bij honkbalwedstrijd

Het Capitool in Washington is donderdag korte tijd ontruimd geweest vanwege een vliegtuigje dat als dreiging werd gezien. De politie liet het Amerikaanse parlementsgebouw evacueren vanwege "een waarschijnlijke dreiging", maar aan boord van het militaire toestel bleken alleen leden van het wedstrijdparachuteteam van het leger. Zij waren zich van geen kwaad bewust.



Het wedstrijdteam, de Golden Knights, sprong voorafgaand aan een honkbalwedstrijd het stadion van de Washington Nationals in voor een geplande show. De politie bleek daar alleen niet van op de hoogte en sloeg alarm. Kort nadat het Congresgebouw was ontruimd, werd ook de politie duidelijk wat er aan de hand was en werden de veiligheidswaarschuwingen weer ingetrokken.



De precieze oorzaak van het incident is nog niet duidelijk, maar er lijkt wat mis te zijn gegaan in de communicatie tussen Defensie en de politie. De gevolgen hadden nog veel groter kunnen zijn voor de parachutisten: het luchtruim rond het Capitool en andere overheidsgebouwen wordt zwaar bewaakt, onder meer met luchtafweergeschut. Voor zover bekend is dat niet op scherp gezet.



De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Nancy Pelosi, zegt dat het Congres zal onderzoeken wat er precies is misgegaan. Ze legt de schuld bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA), die volgens haar de politie niet heeft ingelicht over de parachutistenshow. "Schandelijk en onvergeeflijk", vindt Pelosi, die zegt dat veel mensen zijn geschrokken.



Op 6 januari vorig jaar bestormden duizenden aanhangers van toenmalig president Trump het Capitool, waar het Congres toen officieel de uitslag van de door Biden gewonnen presidentsverkiezingen moest vaststellen. Bij veel Amerikanen - medewerkers op Capitol Hill in het bijzonder - staat die bestorming in het geheugen gegrift, wat de snelle ontruiming van donderdag mede verklaart.

Reacties

In deze tijd is het zeker erg dom om dit soort evenement niet door te geven. Slechte organisatie.

jammer dat ze dat evenement niet 50 kilometer verderop konden houden....

