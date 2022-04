Oekraïense miljonair vraagt leger om zijn bezette huis te bombarderen

Een Oekraïense miljonair heeft het leger van zijn land gevraagd zijn eigen villa te bombarderen nadat hij op beveiligingsbeelden had gezien dat er Russische soldaten in zijn huis zaten.



Andrei Stavnitser, de steenrijke directeur van een Oekraïens IT-bedrijf, is aan het begin van de oorlog van zijn huis in Irpin (bij Kiev) naar Polen gevlucht. Hij vertelde bij Good Morning Britain van de Britse zender ITV dat hij op de bewakingsbeelden zag dat Russische troepen, inclusief een raketwerper, in de richting van zijn huis gingen.



"Ze hadden de meeste camera's in het huis vernietigd, maar er was nog één kleine webcam die het wel deed", zei hij. Hij zag dat de mensen die zijn huis beveiligden, werden uitgekleed, ondervraagd en de bossen werden ingestuurd.



Volgens de miljonair waren er twaalf legervoertuigen op zijn grondgebied en schoten ze vanuit zijn huis. Hij zei tegen ITV dat hij enorme walging voelde, toen hij dat zag gebeuren, waarna hij het leger belde en vroeg om zijn huis met de grond gelijk te maken.



Stavnitser zegt dat ze op zijn verzoek zijn ingegaan en dat de Russen in zijn huis 'gelukkig zijn geëlimineerd'. Hij zou op zijn Facebookpagina het bewijs hebben gezet. Of dat klopt, is moeilijk te verifiëren.



Zijn huis zou hartstikke nieuw zijn geweest, maar hij zegt dat hem dat weinig interesseert. "Ik wil er alles aan doen om het leger van Oekraïne aan de overwinning te helpen."

23-04-2022 22:03:49 vaughn









Miljonair, maar geen geld genoeg voor een bom of raket op z'n eigen huis? Wat zijn dat voor schijnheilige principes? Hij zegt er alles aan te doen om Oekraïne aan een overwinning te helpen.

24-04-2022 00:09:16 Emmo











Hij kan natuurlijk een genereuze donatie doen aan de oorlogskas, maar wie weet heeft hij dat al gedaan. Daar gaat het artikel niet over. @vaughn : Ik denk niet dat je, miljonair of niet, als privépersoon zo gemakkelijk aan oorlogstuig kunt komen.Hij kan natuurlijk een genereuze donatie doen aan de oorlogskas, maar wie weet heeft hij dat al gedaan. Daar gaat het artikel niet over.

24-04-2022 00:37:25 Zeeuw







@Emmo nou ben ik dat in princiepe met je eens. Maar tot 2014 werd er heel veel leger materiaal verkocht op de (zwarte) markt. Nou sta ik volledig achter Oekraïne in dit conflict maar het feit is wel dat er top op de dag van vandaag (wellicht met deze oorlog een stuk minder) veel coruptie is/was in Oekraïne. Zo heeft tijdens mijn stage een jaar of 3 geleden een kapitein een Oekraïner binnen een uur naar huis gestuurt omdat toch wel heel snel duidelijk werd dat de man geen minuut op een zeevaartschool had gezeten



