Burgerboer gebruikt vermiste Madeleine McCann voor moederdagreclame

De advertentie van hamburgerrestaurant Otley Burger Company waarin een afbeelding van het vermist Britse meisje Madeleine McCann wordt gebruikt, is verboden door de Britse reclamewaakhond ASA. Die oordeelt dat de online reclame van de burgerboer ongepast en verontrustend is en liet de betreffende post van de social media kanalen van het bedrijf verwijderen.Op de gedeelde post ( zie hieronder ) is een afbeelding van het kindje te zien dat al bijna vijftien jaar vermist wordt. "Met hamburgers die zo lekker zijn, laat je je kinderen thuis. Wat is het ergste dat kan gebeuren", staat er boven de afbeelding geschreven. Scherpe kijkers zien ook nog het kleine plaatje van een man die er met een afbeelding van Madeleine vandoor gaat. De post is rond moederdag gedeeld op de Facebook, Instagram en Twitter van de burgertent. Daarom staat onder de beeltenis van de moeder van Madeleine de tekst: "Fijne moederdag voor alle moeders."De ASA kreeg verschillende klachten binnen van mensen die de afbeelding ongepast en onsmakelijk vonden. Hoewel de waakhond zelf niet de bevoegdheid heeft om posts op social media te verwijderen, kan het wel ongewenste berichten aankaarten bij de betreffende platformen. In dit geval gingen Meta (Facebook en Instagram) en Twitter mee met de redenering van de ASA en zijn de afbeeldingen verwijderd.De verdwijning van het Britse meisje is al jarenlang groot nieuws. Op de betreffende avond in mei 2007 gingen haar ouders tijdens de vakantie in Portugal naar een restaurant. Als ze terugkomen in het vakantiehuisje is het meisje verdwenen en sindsdien is geen enkel spoor van Madeleine teruggevonden. Diverse verdachten passeerden de revue, maar het bewijs was nooit overtuigend, totdat een paar jaar terug een Duitse verdachte werd opgepakt. Hij was op de betreffende avond in de regio en zit momenteel nog in de gevangenis voor de verkrachting van een bejaarde vrouw. De Duitse aanklager verklaarde al ervan overtuigd te zijn dat deze Christian Brückner degene is die het meisje ontvoerde en vermoordde.