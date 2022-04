Gezonde vijfling voor Jan (bijna 87) en Geertje (86) uit IJhorst. 'Wij staan er ook van te kijken'

Ze zijn bijna 87 en dit jaar 64 jaar getrouwd en toch zijn Jan en Geertje van Schot uit IJhorst in het paasweekend ‘vader en moeder’ geworden van een gezonde vijfling. „Wij staan er ook van te kijken.”Het gezonde kwintet met sik en hoefjes, drie bokjes en twee geitjes, zag op Goede Vrijdag het levenslicht bij Geit + Wij. Geitjes dus. Jan en Geertje, die al vanaf 2012 de geitenweide van de Dorpsraad aan de Heerenweg beheren, zijn er maar wat druk mee. „De eerste nachten moesten we er om de zoveel uur uit om de baby’s de fles te geven, want moeder kon het allemaal niet behappen. We waren weer even jong.”Nachtbraken hoeft niet meer. Toch is het kwieke echtpaar de hele dag in de weer met de fles én met de vele IJhorster kinderen die een kijkje komen nemen bij dit wonder der natuur. Ook een andere geit heeft jongen. Dat zijn er gewoon twee. „We vinden het heerlijk om te doen en we weten ook hoe we het moeten doen, want vroeger hadden we een boerenbedrijf. Een vijfling bij een geit gebeurt wel vaker, maar bijzonder is het wel. Het is vrij zeldzaam”, zegt Jan. Drie van de twee geitjes wonen bij het echtpaar in de keuken. Daar huppelen ze rond en krijgen ze de fles van Geertje en Jan. Dat ze poepen en plassen maakt niks uit. „Even een lappie en klaar”, zegt Geertje. De baby’s huppelen als jonge hondjes over het zeil.Het is wat apart, maar leuk is het wel: Op je bijna 87e vader en moeder worden van een vijfling. Jan en Geertje Schot (beide 86), beheerders van de geitenweide in IJhorst, overkomt het.Het is wat apart, maar leuk is het wel: Op je bijna 87e vader en moeder worden van een vijfling. Jan en Geertje Schot (beide 86), beheerders van de geitenweide in IJhorst, overkomt het.Jan en Geertje zorgen voor zeven geiten, drie varkens en een heel stel kippen en dat is exclusief het nieuwe leven. Ze genieten er intens van. Altijd wat te doen en altijd aanspraak. Het dorp dat 1.200 inwoners groot is, ging in 2011 met werkgroepen aan de slag om plannen te bedenken en uit te werken in het kader van Dorpsplan Plus. En kleine brede school, een beweegpad in het bos, een jaarlijkse sponsorloop en de geitenweide aan de Heerenweg kwamen tot stand.„Mensen vragen wel eens aan ons: hoelang willen jullie dit nog doen? Ik zeg dan: nog een jaar of acht. Dan zijn we 94. Dan is het wel mooi geweest en als het goed gaat, dan doen we gewoon door. We zijn gezond, we hebben elkaar en we genieten van de dieren, het werk en de aanspraak.”De kinderen in IJhorst mogen namen verzinnen voor het vijftal. Het besikte groepje gaat vooralsnog naamloos door het leven.