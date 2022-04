Ritje naar ziekenhuis kost patiënt in VS meer dan €3000

Een persoon in Amerika die meer dan 3400 dollar moest neertellen voor een rit naar het ziekenhuis heeft op internet zijn gal gespuwd.De viraal gaande post op sociale media houdt de gemoederen bezig. “Daar gaat al je spaargeld”, wordt er onder andere geschreven.Het zou gaan om een rit van minder dan drie kilometer die duizenden dollars kostte.Reageerders vinden het absurd dat medische zorg in het land zo duur is en noemt het een belangrijke reden om nooit in de VS te wonen.“Ik kies liever voor het veilige Europa waar men nog omkijkt naar de medemens. Wat een ziek land!”- luiden meerdere reacties.