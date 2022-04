Russisch diplomatentoestel vliegt duizenden kilometers om door luchtruimban

Een omweg van duizenden kilometers. Een Russisch vliegtuig dat uitgezette diplomaten kwam ophalen in Spanje en Griekenland, moest een aardig stukje omvliegen vanwege het verbod om het luchtruim van de Europese Unie te doorkruisen. Op beeld van Flightradar24 is te zien hoe het toestel zo'n 15.000 kilometer aflegde, bijna het dubbele van de kortste route. Plaatje Om de diplomaten te kunnen ophalen kregen de Russen van Spanje en Griekenland een uitzondering om het luchtruim te betreden en te landen. Voor de rest van het Europese luchtruim is het verbod keihard. Het toestel vloog onder andere over de Atlantische Oceaan van Moskou naar Madrid. Door de beperking bedroeg de vlucht 7.086 kilometer. Normaal gesproken is dit minder dan de helft, 3.409 kilometer.Voor de route Madrid naar Athene moest worden uitgeweken via Noord-Afrika. Hierdoor werd bij de afstand nog eens met bijna 1.000 kilometer verlengd. Ook de terugreis van Athene naar Rusland duurde langer dan normaal. De Russen vlogen tactisch met een grote boog om Oekraïne heen. De vlucht was omstreeks 4.348 kilometer. Ruim 2.000 meer dan de gebruikelijke 2.203.