Om de tuin geleid in de supermarkt: geen 500 maar 400 gram rijst in een pak

Denk je nog niet zoveel van de stijgende prijzen te merken? Kijk dan nog maar eens goed naar je boodschappen. De zogenoemde krimpflatie is omvangrijk.



Krimpflatie is een aloude truc van producenten om de prijzen niet te hoeven verhogen als de inflatie oploopt. Ze stoppen simpelweg minder in een verpakking. Het viel al veel mensen op. Op Twitter regent het voorbeelden: in een pak zelfrijzend bakmeel zit geen 500 gram meer, maar slechts 400 gram. Een pakje vleeswaren bevatte nog maar 80 gram vlees in plaats van 100 gram.



De Consumentenbond heeft geen recente cijfers over krimpflatie maar vermoedt wel dat het nu vaker voorkomt door de hoge inflatie. Uit onderzoek van vorig jaar van de bond bleek al dat tientallen producten 'gekrompen' zijn. Zo gingen de tapasolijven van 165 naar 150 gram, het naanbrood van 280 naar 240 gram, de kaasplakken van 200 naar 150 gram en Olvarit-babypap van 250 naar 200 gram.



Retaildeskundige Paul Moers zegt bij RTL Nieuws dat met steeds meer producten 'dit soort geintjes' worden uitgehaald. "Je wordt onbewust bij de neus genomen als het aantal wasbeurten van een bepaald middel opeens van 30 naar 28 gaat of de inhoud 10 procent minder is."

Reacties

22-04-2022 12:35:45 Buick

Erelid



WMRindex: 2.828

OTindex: 794

Vooral met zakken snoep gebeurd het heel vaak. Met tabak ook, elke keer halen ze er een sigaret uit en zo blijft de prijs heel lang hetzelfde.

22-04-2022 13:26:23 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.498

OTindex: 3.180

Grote blikken zijn al decennia geen literblikken (zo werden ze in de begintijd genoemd) meer en zo zal alles in een kleinere (vervuilender) verpakking verkocht worden.



We krijgen hierdoor wel veel meer afval.

22-04-2022 13:48:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.286

OTindex: 27.797

@Buick :

Met tabak ook, elke keer halen ze er een sigaret uit en zo blijft de prijs heel lang hetzelfde. QuoteMet tabak ook, elke keer halen ze er een sigaret uit en zo blijft de prijs heel lang hetzelfde. Het beste middel daartegen is natuurlijk geen tabak meer kopen

22-04-2022 13:58:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.533

OTindex: 81.588

Quote:

Olvarit-babypap geef die arme kinderen dan toch ook iets vers te eten

Ze moeten nog 'leren' eten, en het eerste wat ze krijgen is dat vieze spul, dat niemand zou lusten. (Wordt er suiker en zout ingedaan, zodat het ueberhaupt gegeten wordt?)

Geen wonder dat ze dan later 'geen smaak' hebben, geen subtiele dingen meer kunnen proeven.



Laatste edit 22-04-2022 14:03 geef die arme kinderen dan toch ook iets vers te etenZe moeten nog 'leren' eten, en het eerste wat ze krijgen is dat vieze spul, dat niemand zou lusten. (Wordt er suiker en zout ingedaan, zodat het ueberhaupt gegeten wordt?)Geen wonder dat ze dan later 'geen smaak' hebben, geen subtiele dingen meer kunnen proeven.

22-04-2022 14:09:39 Tiepmiep

Actief lid

WMRindex: 99

OTindex: 11

Wnplts: Delft





@allone :

Quote:

Olvarit-babypap geef die arme kinderen dan toch ook iets vers te eten Quotegeef die arme kinderen dan toch ook iets vers te eten



Dat "vers" eten gezond(er) zou zijn is ook al lang achterhaald. In bijna al het eten is tegenwoordig soja toegevoegd. Dat is voor mensen heel slecht verteerbaar, dus worden daar óók weer dingen toegevoegd voor de spijsvertering.



Er zijn steeds meer mensen waarvan gezegd wordt dat ze een koemelk allergie hebben. Maar aangezien onze koeien al vele jaren worden bij-gevoerd met soja, zou die koemelk-allergie best wel eens een soja allergie kunnen zijn... In een pak rijst zit al jarenlang 400 gram. En in grote blikken zit ook al jarenlang 0.8 liter. Dit is dus niet bepaald "nieuws"Dat "vers" eten gezond(er) zou zijn is ook al lang achterhaald. In bijna al het eten is tegenwoordig soja toegevoegd. Dat is voor mensen heel slecht verteerbaar, dus worden daar óók weer dingen toegevoegd voor de spijsvertering.Er zijn steeds meer mensen waarvan gezegd wordt dat ze een koemelk allergie hebben. Maar aangezien onze koeien al vele jaren worden bij-gevoerd met soja, zou die koemelk-allergie best wel eens een soja allergie kunnen zijn...

22-04-2022 14:16:02 Tiepmiep

Actief lid

WMRindex: 99

OTindex: 11

Wnplts: Delft

[/quote]



En onze overheid maar campagne voeren dat iedereen moet stoppen met roken, en dat zij de accijnzen alleen maar verhogen "om het roken te ontmoedigen" ECHT niet! De accijnzen worden juist verhoogd, omdat er veel mensen zich laten overhalen om te stoppen met roken, en de staat daardoor de accijnzen van DIE mensen dreigt mis te lopen.



Wij rokers leveren de staat jaarlijks ruim 3 miljard op en dat willen ze ècht niet missen! [/quote]Het beste middel daartegen is natuurlijk geen tabak meer kopen[/quote]En onze overheid maar campagne voeren dat iedereen moet stoppen met roken, en dat zij de accijnzen alleen maar verhogen "om het roken te ontmoedigen" ECHT niet! De accijnzen worden juist verhoogd, omdat er veel mensen zich laten overhalen om te stoppen met roken, en de staat daardoor de accijnzen van DIE mensen dreigt mis te lopen.Wij rokers leveren de staat jaarlijks ruim 3 miljard op en dat willen ze ècht niet missen!

22-04-2022 14:22:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.533

OTindex: 81.588

Dan bevestig je alleen maar, wat ik al zei. Quote:

Dat "vers" eten gezond(er) zou zijn is ook al lang achterhaald. Door wie, en op basis waarvan? Iedereen weet dat vers altijd beter is..

da's bewezen, en gezond verstand ..



Laatste edit 22-04-2022 14:25 @Tiepmiep : en als je zelf kookt, kun je toch zelf beslissen of je met of zonder soja kookt?!Dan bevestig je alleen maar, wat ik al zei.Door wie, en op basis waarvan? Iedereen weet dat vers altijd beter is..da's bewezen, en gezond verstand ..

22-04-2022 14:25:57 Beereekhoorn

Erelid



WMRindex: 1.128

OTindex: 4.486

@Tiepmiep : hoe kan je soja toevoegen aan verse groenten?, een lapvlees enz?

22-04-2022 15:01:08 Buick

Erelid



WMRindex: 2.828

OTindex: 794

@Emmo :

@Buick :

Met tabak ook, elke keer halen ze er een sigaret uit en zo blijft de prijs heel lang hetzelfde. QuoteMet tabak ook, elke keer halen ze er een sigaret uit en zo blijft de prijs heel lang hetzelfde. QuoteHet beste middel daartegen is natuurlijk geen tabak meer kopen

Dat laat ik lekker aan de mensen zelf over of ze wel of geen tabak kopen.

Dat laat ik lekker aan de mensen zelf over of ze wel of geen tabak kopen.

22-04-2022 16:08:21 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.709

OTindex: 4.322

@allone :

Iedereen weet dat vers altijd beter is..

da's bewezen, en gezond verstand ..

QuoteIedereen weet dat vers altijd beter is..da's bewezen, en gezond verstand ..



Dat geldt niet voor alles.

Bepaalde diepvriesgroenten zoals doperwten, boontjes en spinazie zijn uit de diepvries "verser" dan echt vers.

Dat echt verse is namelijk vaak al minstens een dag oud terwijl de diepvriesgroenten direct na de oogst snel worden ingevroren.

Je moet dan wel rauwe ingevroren groenten hebben en niet de tot snot gekookte rodekool met appeltjes of zo. Dat geldt niet voor alles.Bepaalde diepvriesgroenten zoals doperwten, boontjes en spinazie zijn uit de diepvries "verser" dan echt vers.Dat echt verse is namelijk vaak al minstens een dag oud terwijl de diepvriesgroenten direct na de oogst snel worden ingevroren.Je moet dan wel rauwe ingevroren groenten hebben en niet de tot snot gekookte rodekool met appeltjes of zo.

22-04-2022 16:13:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.533

OTindex: 81.588



Uiteindelijk is vers uit eigen tuin het beste, maar je moet roeien met de riemen die je hebt.

Maar eigenlijk bedoelde ik vooral ook 'vers gekookt' vlak voor je het eet, en niet maanden tevoren (kapotgekookt) in een fabriek en dan in potjes of pakjes gestopt. Met teveel suiker en zout zodat het nog ergens naar smaakt



Laatste edit 22-04-2022 16:15 @Grouse : ja, dat heb je geloof ik al vaker gezegd.. en dat wil ik ook best van je aannemen..Uiteindelijk is vers uit eigen tuin het beste, maar je moet roeien met de riemen die je hebt.Maar eigenlijk bedoelde ik vooral ook 'vers gekookt' vlak voor je het eet, en niet maanden tevoren (kapotgekookt) in een fabriek en dan in potjes of pakjes gestopt. Met teveel suiker en zout zodat het nog ergens naar smaakt

22-04-2022 21:10:11 Buick

Erelid



WMRindex: 2.828

OTindex: 794

Je hoort dat supermarkten zwaar onderhandelen over de prijs. Zelfs zo dat bepaalde vakken van 1 merk leeg blijven.

Ik denk dat dat een spelletje is.

Altijd winnen de supermarkten. Want dat is goed voor hun imago.Strijden voor een goedkope prijs voor hun klanten.

Maar de fabrikanten winnen, want die spreken af dat er wat minder gram ( een stuk of 5 minder snoepjes in een zak snoep komen.

Dat betekent als ze bv 100.000 zaken snoep produceren, ze nu veel meer zakken snoep kunnen maken tegen dezelfde prijs.

Dus kassa voor beide en de consument heeft het niet door.

Volksverlakkerij dus.



Laatste edit 22-04-2022 21:10

