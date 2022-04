Zeilschip de Tres Hombres weer voor anker bij Chocolatemakers

Na een lange, maar voorspoedige reis van bijna 6 maanden is het zeilschip de Tres Hombres weer terug bij Chocolatemakers in het westelijk havengebied van Amsterdam. In het ruim: maar liefst 9 ton biologische Trinitario cacaobonen en 300 kilo natuurlijke cacaoboter uit de Dominicaanse Republiek. Goed voor zo’n 200.000 Tres Hombres repen in verschillende smaken. Repen die onder chocoladeliefhebbers inmiddels bekend staan als de 'zeilchocolade'.Sinds 2012 brengt de Tres Hombres elk jaar een flinke lading cacao naar de chocoladefabriek van Chocolatemakers. Ook deze keer kostte het weer 3 tot 4 maanden om de 13.822 zeemijlen (25.598 km) van de Dominicaanse Republiek naar Nederland af te leggen.Het idee achter de Tres Hombres sluit naadloos aan bij de duurzame filosofie van Chocolatemakers. Oprichter en eigenaar Rodney: "Bij alles wat we doen en maken is duurzaamheid ons vertrekpunt. Zo heeft onze chocoladefabriek een dak dat helemaal uit zonnepanelen bestaat, we produceren daardoor al bijna helemaal CO2-neutraal. Toen we 10 jaar geleden hoorden van de Tres Hombres hebben we meteen samenwerking gezocht. Dat schip is vernoemd naar drie Nederlandse vrienden die droomden van duurzaam vrachtvervoer over zee. Ze hebben een 32 meter lange brigantijn uit 1943 prachtig gerestaureerd. Met zelf opgeleide mensen zeilen ze elk jaar van Europa naar Amerika. Ze lossen de cacao aan onze eigen kade, pal naast de fabriek, energiezuiniger kan niet."Ook twee zakken ambachtelijk gewonnen zeezout (afkomstig van de zoutpannen van La Palma) zijn op windkracht van de Caraïben naar Amsterdam gebracht. "Dat zout gebruiken we voor één van onze populairste repen: de Tres Hombres 40% melk met een snufje zeezout."