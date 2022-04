Advocate gaf zelf pincode aan stagiair, Rabobank moet haar toch compenseren

Een advocate die haar pincode afgaf aan een stagiair en vervolgens haar pensioenpot van 94.000 euro zag verdwijnen, krijgt een deel van dat geld toch terug van Rabobank. Volgens het hof reageerde de bank te laks.



De advocate kwam vorig jaar in het nieuws toen zij Rabobank voor de rechter sleepte met een claim van 45.000 euro.



De inmiddels 61-jarige vrouw heeft een eigen advocatenpraktijk, en legde op een spaarrekening bij Rabobank geld opzij voor haar pensioen. Begin december 2016 had zij haar pincode en rekeningnummer aan een stagiair gegeven, met de opdracht om transacties uit te printen.



In de ochtend van 25 januari maakte een onbekende - zonder medeweten van de advocate - met haar pinpas en pincode het volledige tegoed van 94.000 euro van haar spaarrekening over naar haar betaalrekening.



Die kleine ton werd vervolgens overgeschreven naar een ING-rekening van een zogenoemde 'geldezel'; iemand die zijn bankrekening in ruil voor een vergoeding laat gebruiken door criminelen.



Diezelfde avond belde de advocate de bank met de mededeling dat zij haar pas kwijt was. Daarbij vermeldde zij ook dat iemand anders haar pincode kende. Op dat moment was al 49.000 euro van de ING-rekening verdwenen.



Rabobank liet ING niet meteen weten dat dat geld mogelijk gestolen was, waardoor de criminelen de mogelijkheid hadden om ook de resterende 45.000 euro nog van de rekening te halen. Dat geld werd in de dagen erna afgeschreven, onder meer via een cashopname en de aankoop van een Rolex en fiches bij Holland Casino.



De advocate probeerde daarop een deel van haar schade te verhalen op Rabobank. Volgens de vrouw had haar bank sneller moeten handelen, en ING direct op de hoogte moeten stellen van het verdwenen pensioentegoed. Dan had ING de rekening van de geldezel kunnen blokkeren, en had nog 45.000 euro teruggehaald kunnen worden.



De rechtbank Amsterdam oordeelde in april 2021 anders. Volgens de rechter had de advocate 'grof nalatig' gehandeld door haar pincode aan de stagiair te geven en haar pinpas in haar tas op kantoor te bewaren. Omdat het haar eigen schuld was dat het geld verdween, zou de schade geheel voor haar rekening moeten komen.



Nu blijkt dat de vrouw in hoger beroep is gegaan, deels met succes. Het gerechtshof Amsterdam is het met Rabobank en de rechtbank eens dat de rekeninghoudster nalatig handelde door haar pincode te delen, maar vindt Rabobank ook deels aansprakelijk. Volgens het hof verzaakte de bank inderdaad haar plicht om adequaat te handelen om de schade van de rekeninghoudster te beperken.



Het hof oordeelt daarom dat het bedrag dat nog op de rekening van de geldezel stond op het moment dat de advocate de bank op de hoogte stelde van de situatie, voor de helft door Rabobank moet worden terugbetaald. Dat betekent dat de bank de vrouw 22.500 euro moet betalen.



Of de advocate ook aangifte deed tegen de stagiair en de geldezel en of zij zijn vervolgd, is onduidelijk. De vrouw wil geen toelichting op de zaak geven, en ook niet zeggen of zij tevreden is met de uitspraak van het hof.



De advocaat van Rabobank verwijst naar de bank, die echter geen commentaar zegt te kunnen geven. "Gezien de materie waarbij het gaat om een individuele klant kunnen we er niet in openbaarheid op ingaan", aldus woordvoerder Joris Hoff. "We reflecteren niet publiekelijk op individuele klantzaken."

22-04-2022 08:15:31 allone

Oudgediende



Wil er iemand hier mijn pincode weten?

22-04-2022 08:43:18 Sjaak

Moderator



@allone : Alleen als je je bankpas naar me opstuurt.

22-04-2022 09:06:42 allone

Oudgediende



.. er staat alleen geen 94.000 euro op .. @Sjaak : geen probleem.... er staat alleen geen 94.000 euro op ..

22-04-2022 10:46:06 Mamsie

Oudgediende



Een emmer vol geleerdheid hoeft nog geen druppeltje wijsheid te bevatten.....

Dat zien we dan hier maar weer eens.

22-04-2022 11:05:47 Emmo

Stamgast



@allone : Geen idee. Zoveel schuld heb ik alleen maar gehad ivm met een hypotheek (die inmiddels is afgelost), niet op een bankrekening.

22-04-2022 11:09:06 allone

Oudgediende



(En als kind speelde ik al 'bankje' in het bankgebouw waar ze woonden)

Maar ik zelf heb er geen ervaring mee, en dus geen flauw idee.

Ik kan me echter niet voorstellen dat een bank zoiets zou accepteren?

.. misschien zou je het voor 1 dag kunnen proberen?



Laatste edit 22-04-2022 11:13 @Emmo : ik kom uit een familie van 'bankiers', dwz opa, moeder, vader, zus.. hebben allemaal voor kortere of langere tijd bij een bank gewerkt.(En als kind speelde ik al 'bankje' in het bankgebouw waar ze woonden)Maar ik zelf heb er geen ervaring mee, en dus geen flauw idee.Ik kan me echter niet voorstellen dat een bank zoiets zou accepteren?

22-04-2022 11:22:51 Emmo

Stamgast



Dat duurde zo lang dat ik in arren moede toch maar betaald heb. Een dag later was het geld van spaar naar betaal overgemaakt. Ondertussen wel één hele dag rood gestaan.

Ik op hoge poten naar, toen nog, het bijkantoortje. Ja, zeiden ze, dat doen ze expres. Dan hebben ze over dat bedrag weer rente kunnen trekken. Pleit natuurlijk voor de eerlijkheid van de bankbediende, maar ik was er wat minder vrolijk mee.

Ik heb dan ook stante pede mijn rekeningen bij die bank opgezegd.



Dus rood staan bij de bank? Nee dank je. Ook niet om uit te proberen. @allone : Ik heb één keer rood gestaan bij de bank. Ik moest een grote uitgaaf (meubels) binnen een maand betalen. Geen probleem, het moest alleen van spaarrekening naar betaalrekening binnen dezelfde bank overgemaakt worden.Dat duurde zo lang dat ik in arren moede toch maar betaald heb. Een dag later was het geld van spaar naar betaal overgemaakt. Ondertussen wel één hele dag rood gestaan.Ik op hoge poten naar, toen nog, het bijkantoortje. Ja, zeiden ze, dat doen ze expres. Dan hebben ze over dat bedrag weer rente kunnen trekken. Pleit natuurlijk voor de eerlijkheid van de bankbediende, maar ik was er wat minder vrolijk mee.Ik heb dan ook stante pede mijn rekeningen bij die bank opgezegd.Dus rood staan bij de bank? Nee dank je. Ook niet om uit te proberen.

22-04-2022 11:51:11 allone

Oudgediende



Maar nu heb je dus een betere bank?! @Emmo : ah.Maar nu heb je dus een betere bank?!

22-04-2022 11:59:39 Emmo

Stamgast



Maar het overgebleven bijkantoor zit, voorlopig, nog wel dichterbij. @allone : Naar mijn volledig ongefundeerde edoch stellige overtuiging één pot nat.Maar het overgebleven bijkantoor zit, voorlopig, nog wel dichterbij.

22-04-2022 13:56:54 allone

Oudgediende



@Emmo : ja, ze sluiten idd allemaal. Dat noemen ze klantenservice

22-04-2022 13:58:28 Emmo

Stamgast



@allone : Besparen op de kosten en vervolgens hogere vergoedingen vragen. Zo ken ik de banken.

22-04-2022 14:00:22 allone

Oudgediende



Maar het zullen niet alleen de banken zijn.

Mijn moeder klaagt allang dat je voor van alles internet nodig hebt, anders 'kan' je niets meer (niet eens meer klachten indienen )



Laatste edit 22-04-2022 14:00 @Emmo : ja idd.Maar het zullen niet alleen de banken zijn.Mijn moeder klaagt allang dat je voor van alles internet nodig hebt, anders 'kan' je niets meer (niet eens meer klachten indienen

