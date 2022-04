Aangespoelde dolfijn overlijdt nadat strandgangers op haar wilden rijden

Een aangespoelde dolfijn op een strand in Texas, Verenigde Staten, is overleden nadat een groep strandgangers het dier lastigvielen. Volgens de redders, de Texas Marine Mammal Stranding Network, wilden omstaanders zwemmen met de dolfijn en op haar rijden, ondanks dat ze ziek was. Dat melden ze op Facebook.De reddingsdienst schrijft dat de dolfijn «lastiggevallen werd door een menigte op het strand, waar ze later stierf voordat de reddingswerkers ter plekke konden komen. Dit soort intimidatie zorgt voor onnodige stress bij wilde dolfijnen, en is ook gevaarlijk voor de mensen die interageren met het dier. Het is illegaal en strafbaar met boetes en gevangenisstraffen bij veroordeling.»Ook het Quintana Beach County Park reageert op het incident op Facebook: «Dit was een tragedie. We werden opgeroepen om te helpen met het publiek weg te houden van de dolfijn totdat de reddingswerkers konden arriveren. Helaas bleek het een inbeslagname, geen redding.»Het dier ondergaat nu een necropsie zodat ze de oorzaak van de stranding kunnen vaststellen.