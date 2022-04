Man bekijkt 292 keer Spider-Man en zet zo nieuw wereldrecord

De Amerikaanse man Ramiro Alanis heeft een nieuw wereldrecord gezet voor «meeste cinemascreenings bijgewoond van dezelfde film». Hij bekeek ‘Spider Man:No Way Home’ maar liefst 292 keer in de cinema. Daarmee brak hij het record van Arnaud Klein, die in 2021 nog 204 keer ‘Kaamelott: First Installment’ bekeek.



Ramiro Alanis is niet aan zijn proefstuk toe, want tot vorig jaar kon hij zichzelf nog recordhouder noemen nadat hij in 2019 191 keer ‘Avengers: Endgame’ bekeek. Maar toen Klein de Kaamelott-marathon hield, moest hij die titel afgeven. 720 uur en 292 cinematickets voor ‘Spider-Man’ later mag hij van The Guinness Book of Records zichzelf opnieuw kronen tot de meester van films herbekijken.



Het record is enkel geldig onder bepaalde voorwaarden. Zo moest Alanis de film «onafhankelijk van een andere activiteit bekijken». Dat wil zeggen dat zijn volledige aandacht op de film gericht moest zijn: dutjes en plaspauzes waren dus uit den boze. Iets dat nochtans nodig kan zijn tijdens een film van zo’n slordige twee uur en half. Zeker als hij soms de superheldenfilm vijf keer na elkaar bekeek om het record op drie maanden te kunnen zetten.



Dat Alanis tussen 16 december 2021 en 15 maart 2022 zo’n 3.400 dollar (3.150 euro) aan cinematickets moest neertellen voor het record deert hem niet. Volgens een persbericht van Guinness deed hij het ter ere van zijn overleden grootmoeder Juany: «Ze was mijn grootste fan en ik wou recordhouder blijven.»



Verder vertelt hij dat hij «het dialoog nu wel mee vanbuiten kan zeggen» en dat de grootste uitdaging het combineren was van zijn werk, familie en zijn record. Tot slot waarschuwt hij ook zijn concurrenten: «Als nog eens iemand mijn record probeert te breken, denken ze maar beter twee keer na voor ze eraan beginnen.»

Reacties

21-04-2022 16:37:34 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.172

OTindex: 190

S Als het record is gesteld op het aantal keer kijken en niet het aantal minuten, waarom pak je dan een film van 2,5u?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: