Geïnteresseerde koper steelt dure Maserati en rijdt over vrouw heen

Een man in Blaricum deed zich afgelopen weekend voor als potentiële koper van een Italiaanse Maserati. Toen hij er met de dure wagen vandoor wilde gaan, raakten beide eigenaren gewond.

“Op het ene moment laat je de auto zien, en het andere moment vrees je voor je leven”, vertelt Peter (62) aan Hart van Nederland.



Peter besloot een Maserati uit de Verenigde Staten te importeren om op te knappen en door te verkopen. Dit weekend was het zover: de Italiaanse bolide kon de markt op. Maar dat liep anders dan gehoopt.



De eigenaar kreeg bij de potentiële koper niet meteen argwaan. “Hij belde zaterdagmiddag met de vraag of hij in de avond nog langs kon komen om de wagen te bekijken”, vertelt Peter.



Hij zou er tussen 20.00 en 21.00 uur zijn.” Toen er na 21.00 uur nog geen teken van de mogelijke koper was, dacht Peter dat hij niet meer op zou komen dagen. “Het was wel raar dat hij een half uur later opeens in mijn tuin stond.”



Peter loopt samen met de man naar de Maserati. Zijn vrouw Kamila vertrouwt het niet en loopt met het stel mee. “Ze voelde bij hem dat het niet helemaal goed zat”, aldus Peter. En dat voorgevoel bleek te kloppen.



De potentiële koper wil graag de motor horen, dus Peter start de auto. Hij benadrukt wel dat een proefrit niet mogelijk is, omdat de auto nog gekeurd moet worden. Vanaf dat moment gaat het snel: de man springt in de auto en probeert er vandoor te gaan.



Omdat het Peter niet lukt de man uit de auto te trekken, springt Kamila voor de wagen in een poging de man alsnog te stoppen. De autodief heeft daar echter maling aan en geeft juist gas bij. Hij rijdt over de vrouw van Peter heen, knalt honderd meter verderop tegen een boom en belandt uiteindelijk op de kop.



Kamila ligt kermend op de grond, met pijn in haar rug en voeten. “Ze had sloffen aan en daar is helemaal niets meer van over. Ook is het vel onder haar voet zo goed als weg”, zegt Peter. Kamila wordt met spoed door het ambulancepersoneel behandeld en gecontroleerd. Wonder boven wonder hoeft ze niet naar het ziekenhuis.



De autodief heeft het na de crash op een lopen gezet, maar niet zonder sporen achter te laten. “In het wrak zijn twee telefoons van de man gevonden”, vertelt Peter. Zowel de telefoons als de auto zijn in beslag genomen voor onderzoek. “De auto is total loss door het ongeluk”, verzucht de eigenaar. Ze hebben aangifte gedaan tegen de man.

Duur is een relatief begrip gezien met een aankoopbedrag van €21.000 dit de goedkoopste Maserati op marktplaats was.



