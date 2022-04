Het persoonlijkheidsprofiel van rotzakken: het zijn vooral mannen van middelbare leeftijd

Een rotzak, bijna iedereen kent er wel eentje. Zo iemand die altijd chagrijnig en onaardig doet en je een hak zet als hij (of zij) de kans krijgt. Maar hebben deze rotzakken nog eigenschappen gemeenschappelijk? Zeker wel, ontdekten Amerikaanse onderzoekers.



Ze vroegen bijna 400 mensen om de grootste rotzak te omschrijven die ze ooit hadden ontmoet. Dat bleek vrij eenvoudig voor de deelnemers, vertelt hoofdonderzoeker van de universiteit van Georgia, Brinkley Sharpe. En wat opmerkelijk was: het betrof verrassend vaak een man van middelbare leeftijd.



"Wat gedrag betreft, waren de rotzakken in kwestie niet per se vijandig tegenover mensen. Het kon hen gewoon niet schelen wat anderen van hen dachten of hoe ze door anderen werden waargenomen”, vervolgt Sharpe.



De onderzoekers kwamen tot vier karaktertrekken die de vervelende mensen gemeen hadden: ze waren vaak onvriendelijk, niet zorgvuldig of ordelijk, wél neurotisch en emotioneel instabiel. Ook scoorden ze laag op openheid.



“Het persoonlijkheidsprofiel van rotzakken vertoont overeenkomsten met prototypes van psychopathische, antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornissen”, vertelt onderzoeker Sharpe.



Dat wil uiteraard beslist niet zeggen dat iedere rotzak een psychopaat is.

